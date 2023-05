Obrambni minister Marjan Šarec je na novinarski konferenci po seji vlade povedal, da je vlada s sklepi občinam prizadetim s poplavami in plazovi zagotovila sredstva v višini 1,7 milijona evrov za intervencijske stroške. Stroški sanacije pa bodo povrnjeni po nekoliko daljših postopkih, je pojasnil.

Gre za stroške, za katere so občine ocenile, da so jih imele s tehnično opremo, hrano, orodjem, ponjavami in podobnimi zadevami na intervenciji. Obrambni minister je ob tem dejal, da bo država občinam te stroške povrnila rekordno hitro v roku enega tedna, tako bodo lahko svoje proračune namenile za druge zadeve.

Dodal je, da gre le za povrnitev intervencijskih stroškov, stroški sanacije pa bodo povrnjeni ko bodo zaključeni nekoliko daljši postopki. Pojasnil je, da oceno škode izvedeta obrambno ministrstvo oz. uprava za zaščito in reševanje, za stroške sanacije pa so pristojni drugi resorji.

V tem mesecu je severovzhod države zajelo več večjih neurij, samo v občini Šentilj so našteli 122 zemeljskih plazov ob cestah in objektih, od tega jih je okoli 80 večjega obsega, ter še okoli 300 plazov na kmetijskih zemljiščih. Več stanovanjskih hiš je trajno neprimernih za bivanje, pet družin pa je bilo včeraj še vedno nastanjenih v kontejnerjih.