V preiskavi, ki je potekala v več državah EU, so nedavno razbili kriminalno mrežo tako imenovanih goljufov s hrano. Ti so v dobavno verigo ponovno vključevali hrano, ki je tam ne bi smelo biti, saj ji je pretekel rok uporabe. Skupno so aretirali 27 osumljencev, ki so se ukvarjali s to relativno novo kriminalno dejavnostjo, ki ogroža zdravje in varnost potrošnikov. Prejšnji teden so italijanski karabinjerji ob podpori tamkajšnje finančne policije aretirali tri ljudi, opravili 14 preiskav in zasegli več kot pol milijona kosov hrane in pijače ter razno opremo, s katero so si pomagali pri kriminalnih poslih. Večina zaseženih živil ni imela le pretečenega roka uporabe, temveč je bila že pokvarjena.

Po poročanju Europola, ki je preiskavo usklajeval, je združba za nizko ceno ali brezplačno zbirala staro hrano in pijačo. Potem je poneverila rok uporabe ter izdelke znova poslala na trg. Z visokimi dobički, seveda. Prvi del aretacij je potekal 23. maja v Litvi. Tudi takrat so presekali delovanje organizirane kriminalne skupine, ki je na trg ponovno dala na milijone prehrambnih izdelkov s pretečenim rokom uporabe s spremenjenimi oznakami. Osumljenca, ki ju preiskujejo tudi zaradi velike goljufije z DDV, naj bi ustvarila najmanj milijon evrov dobička. Policija je opravila 70 preiskav in med drugim zasegla opremo za spreminjanje oznak na izdelkih pa tudi gospodinjska topila, tiskalnike in nalepke. Skupno so našli več kot milijon kosov hrane in pijače, ki bi se sicer znašla na trgu.

Proizvajalci niso vpleteni

Europol ugotavlja, da so z izkoriščanjem ranljivosti v dobavni verigi, ki jo je sprva povzročila pandemija covida-19, osumljenci začeli pridobivati ogromne količine hrane in pijače s pretečenim rokom uporabe. S posebno tehnologijo (kemičnim postopkom) so izbrisali datum in natisnili novega ali pa uporabili povsem novo etiketo, da bi kupce prepričali, da je pakirana hrana sveža in varna za uživanje. Na novo označena živila pa so seveda lahko ne le neprimerna, ampak celo nevarna in predstavljajo resno tveganje za javno zdravje. Pojav je dokaj nov in razširjen v več državah EU. Europol je sporočil, da proizvajalci živil niso vpleteni. Se pa zgodi, da vmesni dobavitelji ali drugi subjekti, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem hrane, pri nezakonitih poslih nastopajo kot posredniki.