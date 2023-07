Ker je močan veter podrl veliko dreves na cesti, ki vodi iz Zgornje Radovne v dolino Krma v občini Kranjska Gora, je v tamkajšnji Kovinarski koči ostalo ujetih več oseb. Gorski reševalci iz Mojstrane so jih zvečer oskrbeli s hrano in zdravili, da so lažje preživeli noč.

Oglasil se je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, ki je za portal 24ur.com pokritiziral organizatorje izleta. »Opozarjam na te neodgovornosti tistih, ki to organizirajo. Te ljudi so ob takšni vremenski napovedi peljali na Triglav,« je dejal. »Ne le napovedi, celo opozorila vseh pristojnih: že več dni civilna zaščita, uprava za zaščito in reševanje ter gorski reševalci opozarjamo ljudi. Včasih je treba upoštevati navodila in v svoje dobro narediti kaj, kar nam ni všeč,« je še dejal in dodal, da gasilci in gozdarji sedaj čistijo cesto, da se bodo planinci lahko varno vrnili. Dve osebi, ki sta bolni, bo odpeljal helikopter.