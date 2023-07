Po prvih podatkih so zabeležili približno 2218 dogodkov na območjih regijskih centrov za obveščanje Brežice (167), Celje (577), Koper (33), Kranj (280), Ljubljana (294), Maribor (166), Murska Sobota (47), Nova Gorica (16), Novo mesto (70), Postojna (8), Ptuj (166), Slovenj Gradec (58) in Trbovlje (5). Gasilci iz 432 gasilskih enot so odstranjevali podrta drevesa, elektro in telekomunikacijske drogove, prekrivali odkrite strehe stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov, prečrpavali vodo iz poplavljenih prostorov in cestišč ter sodelovali pri evakuaciji občanov iz ogroženih območij.

Na območju Bleda je neurje terjalo tudi smrtno žrtev. Polomljeno drevo je padlo na dve osebi, pri čemer je ena umrla, druga je bila poškodovana. V Mozirju sta bili v udaru strele poškodovani dve osebi. V Ljubljani pa je močan veter poškodoval pločevinasto streho Plečnikovega stadiona. V Celju pa je razkrilo streho nogometnega stadiona. Prav tako je neurje povzročilo težave v preskrbi z električno energijo, so sredino dogajanje povzeli na upravi.

V bližini naselja Korita v občini Trebnje je v sredo zvečer udar električnega toka pod daljnovodom v gozdu poškodoval delavca elektro podjetja. Gasilci so pomagali pri prenosu ponesrečenega iz gozda do reševalnega vozila. Poškodovanega so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in ga v nadaljnjo oskrbo prepeljali v novomeško bolnišnico, poroča center za obveščanje.

Otroka sredi jezera rešil ribič

Reševalci pa so na Bledu priskočili na pomoč tudi nekaj osebam, ki so bile v času neurja sredi jezera. Eni v čolnih, drugi na supih, tretji so se kopali. Med njimi je bil tudi otrok, ki ga je po poročanju portala 24ur med plavanjem odneslo stran od mame. Po navedbah župana Antona Mežana bi lahko prišlo do še ene tragedije. A, na srečo, ni. Otroka je rešil ribič, štiri druge osebe, ki so jih pogrešali, pa so se uspele same prebiti do obale. »Sreča, da je bil tam član ribiške družine, ki je skočil v čoln in pomagal otroku. Njemu gre zahvala, da ni bilo še kakšne žrtve,« je povedal za portal.

90 planincev ujetih v koči v Krmi

Močan veter je podrl tudi veliko število dreves na cesto, ki vodi iz Zgornje Radovne v dolino Krma v občini Kranjska Gora, kjer je ostalo ujetih več oseb. Začasno so nastanjeni v Kovinarski koči v Krmi. S hrano in zdravili pa so jih oskrbeli gorski reševalci iz Mojstrane, so zapisali v sporočilu uprave za zaščito in reševanje.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste so zaradi posledic neurja trenutno še vedno zaprte cesta v dolino Kot, cesta v dolino Krma in cesta Krnica-Zgornja Radovna, medtem ko je cesta Mojstrana-Vrata prevozna samo za osebna vozila.

Sredino vremensko dogajanje je precej razdejanja za seboj pustilo na Celjskem in Dolenjskem, tam je med drugim območje naselja Griblje v občini Črnomelj zajelo močno neurje s točo. Posredovalo je 125 gasilcev, ki so na kar 46 objektih pokrili strehe s strešniki in folijo. Na Dvoru v občini Žužemberk pa je močan veter razkril tudi streho gasilnega doma, domači gasilci so jo pokrili s strešno folijo in strešniki.

Strehe je razkrivalo tudi drugod v regiji, med drugim v Novem mestu na dveh večstanovanjskih objektih, v Črnomlju pa je močan veter poškodoval kovinski del obrobe strehe vrtca. Tudi tam so na pomoč priskočili gasilci, kaže poročilo novomeške izpostave uprave za zaščito in reševanje.

V Celju je zaradi posledic neurja aktiviran štab civilne zaščite, ki koordinira posredovanje gasilcev v celjski občini. Tam so sunki vetra razkrili strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov ter objektov splošnega družbenega pomena, poškodovali komunalno in cestno infrastrukturo ter podirali drevesa. Zaprte so ceste, težave so pri dobavi električne energije.

Podobno razdejanje je neurje pustilo tudi na širšem območju v regiji, povsod so posredovali gasilci in druge službe, danes se odstranjevanje posledic ujme nadaljuje.

Še bo deževno in nevihtno

Vreme se je medtem vendarle umirilo. Danes zjutraj in dopoldne bo deloma jasno, sprva bo ponekod po nižinah še megleno. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj, so zapisali na Agenciji RS za okolje. Dodatnih opozoril pa ni.

Radarsko sliko padavin in vremenska opozorila lahko spremljate tudi prek portalov Arso in Neurje.si.