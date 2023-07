Iz Policijske uprave (PU) so sporočili, da sta včeraj v Mariboru storilca vstopila v trgovino, zbirala artikle, hrano in alkoholne pijače ter jih odlagala v torbo. Na blagajni sta zmerjala in žalila blagajničarko, nakar sta z artikli želela zapustiti trgovino, zaradi česar je pristopila varnostnica. Potem ko nista želela pokazati vsebine svoje torbe, sta jo popraskala in nekajkrat udarila po glavi.

Policisti so ju prijeli na kraju dejanja in jima odredili pridržanje. Proti njima bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.