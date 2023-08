Osumljenemu so policisti odvzeli prostost prejšnji teden in ga v petek s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zanj odredil pripor, je na današnji novinarski konferenci pojasnil vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Darko Nerat.

Osumljeni je zadnjih nekaj mesecev neprijavljen bival na območju občine Slovenska Bistrica. »Tam so mu zaradi nevarnosti, da je oborožen in da se bo prijetju upiral, odvzeli prostost policisti specialne enote 24. avgusta zgodaj zjutraj,« je povedal Nerat.

Med hišno preiskavo so policisti in kriminalisti našli pištolo, ki naj bi jo osumljeni uporabljal med izvrševanjem ropov. Gre za zračno pištolo, ki je imitacija pravega orožja. Zasegli so tudi oblačila, obutev in ostale domnevne pripomočke pri izvrševanju kaznivih dejanj, med drugim za zakrivanje obraza.

Izvedel najmanj pet ropov

V obdobju od 22. maja do 2. avgusta letos naj bi osumljeni izvedel najmanj pet ropov, najprej v trafiki na Pobrežju, 21. junija v trafiki na Gosposvetski cesti, 23. junija v prodajalni na Taboru, 4. julija v marketu na Pobrežju in 2. avgusta v lekarni na Gosposvetski cesti. »Pri tem si je osumljeni protipravno pridobil skoraj 15.000 evrov,« je pojasnil Nerat.

Policisti in kriminalisti so osumljenca med drugim izsledili s pomočjo posnetkov video nadzornih sistemov, izdelanega fotorobota in več poostrenih nadzorov, ki so jih izvajali več kot mesec dni na območju Maribora.

Osumljeni je bil v preteklosti že večkrat obravnavan za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete, v letu 2016 je bil za to tudi že pravnomočno obsojen. »Utemeljeno sumimo, da je v omenjenem obdobju storil še vsaj dve kaznivi dejanji ropa, zato s kriminalističnimi preiskavami intenzivno nadaljujemo,« je še povedal Nerat. Za kaznivo dejanje ropa je zagrožena kazen od enega do deset let zapora.

Na območju Policijske uprave Maribor so v letu 2022 obravnavali 15 tovrstnih kaznivih dejanj, od tega so jih uspešno preiskali 60 odstotkov. Leto prej so obravnavali 31 takšnih primerov in jih uspešno preiskali dobrih 77 odstotkov.