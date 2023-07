Trenutno so zaprte planinske poti Lovrenc na Pohorju - Klopni vrh, in sicer na odsekih Strgar - Drtičnikovo in Lovrenc na Pohorju - Drtičnikovo, Črna na Koroškem - Smrekovec, odsek Kozjaške poti med domačijama Žohar in Navšnik, Ruše - slapovi Šumik na poti ob Lobnici in pot skozi Bistriški vintgar nad Slovensko Bistrico.

Na območjih, ki so jih prizadela nedavna močna neurja, je prišlo do številnih vetrolomov in posameznih podrtih dreves. Na vrhovih dreves je lahko obešenih več večjih odlomljenih vej ali celo obviselih dreves, ki lahko kadarkoli, tudi ob najmanjšem vetru, padejo na tla, opozarjajo na PZS.

Poti v sredogoju in visokogorju so lahko poškodovane tudi zaradi delovanja hudornikov in nanosov grušča in drugega materiala. Zato PZS svetuje previdnost pri hoji po planinskih poteh.

O morebitnih ostalih zaprtih poteh bodo obveščali na spletni strani PZS.