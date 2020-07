Neurje zajelo tudi avstrijsko Štajersko in Koroško

Avstrijsko Štajersko in Koroško je v četrtek zvečer zajelo hudo neurje. V prestolnici avstrijske Štajerske Gradec in njegovi okolici ter na zahodu dežele so zaradi neurja številna drevesa padla na ceste, prav tako so bile poplavljene kleti. Gasilci so morali posredovati več kot tridesetkrat.