Neapeljski župan Gaetano Manfredi je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP požar, do katerega je prišlo danes v zgodnjih jutranjih urah, označil kot »dejanje velikega nasilja«, ki jih »pušča brez besed«, in obljubil, da bodo instalacijo obnovili.

Kot je povedal, je vandalizem Pistoletta »razžalil in prizadel«, obenem pa ga je navdušilo, da bodo mestne oblasti »požar razumele kot priložnost za nov začetek«.

Po pisanju AFP obstaja več različic Venere cunj, ki jo je umetnik prvič postavil leta 1967 in ki postavlja ikonični lik klasične kulture in lepote ob bok odpadkom sodobne družbe.

Pistoletto je v zgodovino umetnosti zapisan kot eden najvidnejših predstavnikov arte povera. Leta 1998 je v rodni Bielli ustanovil fundacijo Cittadellarte, ki združuje različna področja umetniškega ustvarjanja, izvaja rezidenčni program ter razstavne in druge dejavnosti, z vzpostavljanjem komunikacije med lastno dejavnostjo in družbenim dogajanjem pa sestavlja trdno vez med umetnostjo in življenjem.

Lani septembra se je slovenskemu občinstvu predstavil z obsežno razstavo v Galeriji Cukrarna. Razstava z naslovom Četrta generacija je zajela velik del umetnikovega ustvarjalnega opusa in podala vpogled v ključna obdobja njegovega ustvarjanja od 60. let minulega stoletja do danes. V razstavo, ki je bila na ogled do marca letos, je bila vključena tudi instalacija Venera cunj.