Otoška gasilska brigada se je s požari v nedeljo zvečer spopadala s pomočjo štirih gasilskih letal. Do davi so poročali o več kot 60 incidentih, povezanih s požari. Na jugu otoka so med drugim evakuirali počitniški kamp, v katerem je prišlo do številnih manjših eksplozij domnevno plinskih jeklenk. Uničenih je tudi več nasadov agrumov.

Vendar pa so se razmere do danes umirile, požari so pod nadzorom, je za italijansko televizijo Sky TG24 davi povedal eden od gasilcev. Oblasti domnevajo, da so več požarov povzročili požigi. Po poročanju italijanskih medijev namerava vlada v Rimu danes predstaviti odlok, s katerim bi zvišali kazni za požige.

Italija se to poletje spopada s številnimi požari, ki so terjali že več smrtnih žrtev. Konec julija so gasilci na Siciliji, Sardiniji, v Apuliji in Kalabriji izvedli več kot 3200 operacij. Italijanski oddelek za civilno zaščito ocenjuje, da je bilo velik del požarov v državi podtaknjenih.