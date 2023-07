Resolucijo so sprejeli z 28 glasovi za, 12 proti in sedmimi vzdržanimi, pri čemer so proti večinoma glasovale zahodne države, med njimi Francija, Nemčija, Velika Britanija in ZDA. Resolucija sicer obsoja vse manifestacije verskega sovraštva, vključno z javnimi in premišljenimi dejanji oskrunitve Korana.

Prav tako poziva države k sprejemu zakonodaje, ki bo obravnavala, preučevala in preganjala dejanja verskega sovraštva. Od visokega komisarja ZN za človekove pravice Volkerja Türka pa pričakuje, da preuči vrzeli v obstoječih zakonodajah članic.

Kljub sprejetju resolucije, pa po glasovanju ni bilo čutiti veselja. Nekatere zahodne države so namreč opozorile, da bi lahko z daljšo in odprto razpravo dosegli soglasje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Žal naših pomislekov niso jemali resno. Resnično me boli srce, da svet danes ni mogel soglasno obsoditi tega, o čemer se vsi strinjamo, da so obsojanja vredna sovražna dejanja do muslimanov, ob hkratnem spoštovanju svobode izražanja,« je opozorila ameriška veleposlanica pri ZN Michele Taylor.

Tudi pakistanski veleposlanik Kalil Hašmi po glasovanju ni bil zadovoljen. V imenu Organizacije za islamsko sodelovanje (OIC) je namreč poudaril, da so se nekatere države odločile, da se bodo odrekle svoji odgovornosti za preprečevanje in boj proti verskemu sovraštvu.

»Milijardam vernih ljudi po vsem svetu so poslale sporočilo, da je njihova zaveza za preprečevanje verskega sovraštva zgolj ustna. Nasprotovanje peščice v dvorani pa izhaja iz njihove nepripravljenosti obsoditi nedavni sežig Korana,« je dejal in dodal, da jim manjka političnega, pravnega in moralnega poguma.

Svet ZN za človekove pravice je v torek na poziv več muslimanskih držav začel nujno razpravo o porastu verskega sovraštva. Razpravo so zahtevali potem, ko je 37-letni Salwan Momika konec junija pred glavno mošejo v Stockholmu sežgal več strani Korana.