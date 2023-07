Kot so še sporočili iz urada iraškega predsednika vlade, se je premier za izgon veleposlanice odločil tudi zaradi sežiganja iraške zastave in žaljenja islamske vere. Iz iraškega urada za medije in telekomunikacije pa so sporočili, da so švedskemu proizvajalcu telekomunikacijske opreme Ericsson odvzeli licenco, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred iraškim veleposlaništvom v Stockholmu je danes potekal protest, na katerem je 37-letni Salwan Momika, iraški kristjan, poteptal muslimansko sveto knjigo, a je tokrat ni zažgal. Podoben protest je Momika organiziral že konec junija pred mošejo v Stockholmu. Takratni sežig Korana je povzročil ogorčenje muslimanske skupnosti po vsem svetu, kritizirali pa so ga tudi drugod.

Dovoljenje za izvedbo današnjega protesta pred iraškim veleposlaništvom je Švedska izdala v sredo. V odziv na izdajo dovoljenja je nato več sto ljudi v Bagdadu pozno zvečer vdrlo na tamkajšnje švedsko veleposlaništvo in v njem zanetilo ogenj. Med njimi so bili tudi podporniki vplivnega šiitskega klerika Moktade al Sadra.

Iraške oblasti so napad na veleposlaništvo Švedske sprva obsodile. Kot je sporočilo zunanje ministrstvo te arabske države, je vlada pristojnim varnostnim službam naročila, naj izvedejo preiskavo in identificirajo odgovorne. Po navedbah iraškega varnostnega vira, na katerega se sklicuje agencija AFP, so v povezavi z vdorom pridržali okoli 20 ljudi.

Zatem pa je uradni Bagdad Švedsko posvaril pred prekinitvijo diplomatskih stikov, če bo ta dopustila, da v njihovi prestolnici že drugič v nekaj tednih sežgejo Koran. Obsodili so tovrstna »provokativna dejanja«, ki »ogrožajo mir ter spodbujajo kulturo nasilja in sovraštva«.

Napad na veleposlaništvo Švedske je danes obsodilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). »Slovenija obsoja napad in požig švedskega veleposlaništva v Iraku. Pozdravljamo odločitev iraške vlade, ki je pristojnim varnostnim organom naročila izvedbo nujne preiskave in sprejetje potrebnih varnostnih ukrepov. Upamo, da bodo storilci za svoja dejanja odgovarjali,« je na Twitterju zapisalo ministrstvo.

Napad na veleposlaništvo Švedske so danes obsodile tudi ZDA. »Nesprejemljivo je, da iraške varnostne sile niso ukrepale, da bi protestnikom preprečile vstop v kompleks švedskega veleposlaništva,« je dejal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller.