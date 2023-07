Turnir WTT serije star contender, na katerem je bilo prejšnji teden prisotnih večina najboljših svetovnih namiznoteniških igralk in igralcev, je bil slovenski organizacijski vrhunec zadnjih let. Podjetje Sportsman je namreč od leta 2016 na Otočcu, v Laškem in Novi Gorici v sodelovanju z Namiznoteniško zvezo Slovenije organiziralo serijo turnirjev, pika na i dolgoletnih izkušenj pa je minila prejšnji teden v veliki in mali dvorani Tivoli. Proračun prireditve je po besedah direktorja turnirja Tomaža Kralja znašal okrog 700.000 ameriških dolarjev, od katerih je bilo četrt milijona namenjena denarnemu skladu. Zaslužki so v namiznem tenisu precej nižji v primerjavi bolj razvitimi športi, predvsem tenisom, saj sta kitajska zmagovalca včerajšnjih izjemnih in izenačenih final Fan Zhengdong in Sun Yingsha za posamični zmagi prejela po 10.000 ameriških zelencev.

Direktor tekmovanja Tomaž Kralj je ob selitvi v Ljubljano povedal, da je trend mednarodne organizacije WTT, da turnirje organizirajo največja mesta v državi, ki so praviloma po svetu milijonska. »Ljubljana se od drugih prizorišč po Sloveniji razlikuje po tem, da so storitve precej dražje. V preteklih letih smo si pridobili ogromno izkušenj ter vsako leto dokupovali opremo, ki je nujno potrebna za organizacijo takšnih prireditev. Stroškov ni konec nikoli. Le led luči, ki vodijo proti osrednji mizi, so nas letos stale 6000 evrov. Sedaj jih imamo in ko bomo turnir organizirali prihodnje leto, tega stroška več ne bomo imeli. Tako je ves čas. Turnirja v Ljubljani si iz ničle ne bi mogli privoščiti oziroma bi imeli ogromno izgubo,« meni Tomaž Kralj, ki je tudi predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije.

Prihodnje leto sredi junija

Odzivi na organizacijo turnirja v Ljubljani so bili odlični. Nekdanji vrhunski namiznoteniški igralec in selektor hrvaške moške reprezentance Neven Karković je dejal, da sta bila zadnja turnirja v Zagrebu in Ljubljani organizirana bolje od vseh drugih po svetu. »Čeprav kdaj kje spimo tudi v petzvezdičnih hotelih, nimajo pol toliko duše kot v Zagrebu in Ljubljani. Povrhu imamo po svetu večkrat težave s kvaliteto hrane, v Ljubljani je bila odlična,« je povedal Zagrebčan. Eden od kitajskih novinarjev, ki je v Ljubljano pripotoval iz Nemčije, kjer ima evropsko bazo, pa je dejal, da je pričakoval veliko, dobil pa precej več. Piko na i je pristavil Darko Jorgić, ki se je zahvalil za izvrsten turnir in vso podporo, ki jo je bil deležen.

»Dvorana Tivoli je ravno pravšnja za organizacijo takšnega dogodka. Idealno bi sicer bilo, če bi lahko imeli v isti dvorani štiri igralne mize, imeli pa smo eno v mali in tri v veliki, za katerimi je bilo 18 miz za trening. Nihče se zaradi tega ni pritoževal, saj prehod iz ene dvorane v drugo ni pomenil težav,« pojasnjuje Tomaž Kralj. »Ves čas smo se soočali z določenimi pomanjkljivosti, jih sproti odpravljali ter pridobivali nove izkušnje, da bo prihodnje leto, ko bo turnir v Ljubljani med 10. in 16. junijem, še boljši. V Ljubljani bo ena zadnjih močnih tekem pred olimpijskimi igrami v Parizu, zato pričakujemo vsaj podobno močno udeležbo, kot je bila letos. Poudaril bi, da je izjemno pomembno, da smo termina združili z Zagrebom, saj si medsebojno zelo pomagamo, stroški reprezentanc pa so precej nižji, kot če bi zamenjali prizorišče na drugem koncu sveta. Tudi v prihodnosti si obetamo zglednega sodelovanja.«

Letos še trije turnirji

Kralj pravi, da je vsak igralec izjemno pomemben, tudi če je na svetovni lestvici 350. Med vsemi ga je najbolj presenetil Ma Long, ki ga je občudoval že prej, odkar ga je bolje spoznal, pa pravi, da se je nad njim navdušil. »Zahvalil bi se sijajni ekipi amaterskih delavcev, ki so v teh dneh opravljali delo profesionalcev. Dihali smo drug za drugega, po 24 ur na dan pa sva bila na zvezi z direktorjem podjetja Sportsman Borutom Mikličem,« poudarja Tomaž Kralj. V Sloveniji bo letos še nekaj odmevnih namiznoteniških prireditev. Najodmevnejša bo med 26. novembrom in 3. decembrom potekala v Novi Gorici, kjer bo svetovno prvenstvo v kadetski in mladinski kategoriji. Prej bo Otočec gostil dve prireditvi, in sicer turnir serije contender za mladince (med 28. avgustom in 3. septembrom) in članski turnir serije feeder (od 30. oktobra do 5. novembra).

Kakšen bo finančni izkupiček ljubljanske prireditve, bodo pokazali naslednji meseci. Ko smo se med turnirjem večkrat pogovarjali z Mikličem in Kraljem, imata Novomeščana visoke organizacijske ambicije. Sežejo vse do organizacije svetovnega prvenstva, ki ga je Ljubljana gostila leta 1965. Dvorana Tivoli zdajšnjim kriterijem ne bi več zadoščala, bi pa Stožice. Oba se zavedata, da je interes vezan na najboljšega slovenskega igralca Darka Jorgića, saj največje tekmovanje brez domačega zvezdnika nima pomena. Vse bolj glasna so tudi nagibanja k oživitvi namiznoteniškega centra, ki naj bi bil v Ljubljani. Projekt je zaenkrat še nekoliko ovit v folijo, slišati pa je, da naj bi se odvijal v sklopu postavitve multifunkcijske dvorane na Dolgem mostu, kjer so bila nekoč teniška igrišča.