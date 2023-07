(Nedeljski dnevnik) Janez Markošek, meteorolog z Agencije RS za okolje: Napovedovanje ploh in neviht je najtežje

Legendarni meteorolog Janez Markošek je pred dvema tednoma gledalce Televizije Slovenije presenetil z besedami, da je to njegov zadnji večer, ko je napovedal vreme. Kot se za strokovnjaka njegovega kova spodobi, je natančno seštel vse nastope: do konca letošnjega junija se jih je nabralo 1888. »Povedano drugače, če bi nastopal vsak dan, bi to trajalo neprekinjeno pet let in dva meseca,« pravi naš sogovornik, ki je začel napovedovati vreme na Televiziji Slovenija leta 1994, s septembrom pa ga čaka upokojitev. »No, do takrat se še kakšen dan slišimo v javljanjih v radijske programe in v oddaji Vreme po prvem dnevniku Televizije Slovenija. Večernih oddaj pa julija in avgusta ne bom delal več.«