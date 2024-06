Dirka se je pričela ob 10.50 na Kongresnem trgu v Ljubljani, končala pa se bo okoli 15. ure na Kidričevi cesti v Novi Gorici.

Tretja etapa dirke je dolga 160 kilometrov, trasa pa je razgibana in prinaša tri gorske cilje tretje kategorije. Dva vzpona na Ravnico in trasa čez Goriška Brda zadostujeta za prvi resni test najboljših na letošnji dirki. Po Goriških Brdih bo kolesarska karavana prečkala tudi državno mejo z Italijo, s tem pa bo dirka prvič v zgodovini povezala vse štiri sosednje države s Slovenijo, so na spletni strani zapisali organizatorji jubilejne 30. Dirke po Sloveniji.