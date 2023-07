Dvorana Tivoli vse od leta 1965, ko je organizirala svetovno prvenstvo, in turnirja najboljših 12 evropskih igralcev konec osemdesetih let prejšnjega stoletja, ni gostila tako kvalitetnega mednarodnega namiznoteniškega turnirja kot v teh dneh. Na turnirju serije WTT star contender je prisotna večina najboljših svetovnih igralcev in igralk. Že prvi dan je bilo moč v kvalifikacijah spremljati izjemno kvalitetne dvoboje nekaterih najboljših evropskih in azijskih igralcev in igralk, ki si morajo na tako močnih turnirjih nastop na glavnem turnirju zagotoviti v kvalifikacijah. V dvorani Tivoli bo do nedelje nastopilo okrog 300 igralcev in igralk iz 45 držav, nagradni sklad turnirja pa znaša 250.000 ameriških dolarjev.

Slovenija ima veliko izkušenj z organizacijo mednarodnih tekmovanj, za kar so bili v preteklosti najbolj zaslužni Velenjčani, ki so organizirali številna mednarodna prvenstva, na katerih so tekmovali tudi najboljši Kitajci. V zadnjih letih so mednarodni turnirji potekali na Otočcu, v Laškem in lani v Novi Gorici, tokrat pa svetovno smetano gosti dvorana Tivoli. Kako močan je turnir serije star contender v Sloveniji, priča dejstvo, da med nastopajočimi ni Lin Gaoyuana. Sedmi igralec sveta je namreč v nedeljo osvojil turnir v Zagrebu, kjer je v izjemno kvalitetnem in izenačenem finalu s 4:3 premagal prvega igralca sveta Fana Zhengdonga. Ker bodo v Ljubljani tekmovali prvi trije s svetovne lestvice, ob Fanu Zhengdongu še olimpijski prvak Ma Long in Wang Chuqin, za Lina Gaoyuana ni bilo prostora v kitajski reprezentanci.

Mize Tibhar po okusu Jorgića

»Vedno poudarjam, kako rad se vračam v Slovenijo. Lani sem se uvrstil v finale turnirja v Novi Gorici, moj uspeh pa so nadgradili gledalci, ki so napolnili dvorano in pripravili enkratno vzdušje. Letošnji turnir je v organizacijskem smislu naredil korak naprej. Želim si, da bi tako zame kot za vse druge Slovence navijalo čim več gledalcev. Igrati v Ljubljani bo nekaj posebnega,« se veseli Darko Jorgić, ki bo imel kot 13. igralec s svetovne lestvice status osmega nosilca, kar le priča o tem, kako močan je v teh dneh turnir v dvorani Tivoli. »V Ljubljani so vsi najboljši svetovni namiznoteniški igralci, vključno z najboljšimi tremi Kitajci, s katerimi sem se v preteklosti na takšnih turnirjih pomeril že večkrat. Kvaliteta bo na najvišji ravni, zato verjamem, da bomo prišli na svoj račun tako ljubitelji namiznega tenisa kot celotnega športa,« dodaja najboljši slovenski igralec, ki je v zadnjih tednih doživel nekaj nepričakovanih porazov. V Nigeriji je izgubil v prvem krogu, na evropskih igrah na Poljskem je izpadel v četrtfinalu proti Portugalcu Marcosu Freitasu, izgubil pa je tudi edini dvoboj v ekipni konkurenci proti naturaliziranemu Slovaku Wangu Yangu. »Res je, da mi v zadnjem času ni šlo po načrtih, zato sem vesel, da imam novo priložnost. Najbolj me veseli, da se bo turnir v Ljubljani igral na mizah Tibhar, ki mi najbolj ustrezajo. Verjamem, da bom pokazal boljše igre kot v zadnjem času,« dodaja Hrastničan, ki je včeraj v Tivoliju treniral do 12. ure, nato pa je imel obveznosti z državnim delodajalcem.

Če že proti Kitajcu, naj bo na drugi strani mize Ma Long

Slovenija bo imela kot organizator na glavnem turnirju med posamezniki pet igralcev. Medtem ko je Darko Jorgić (svoj prvi dvoboj bo igral v četrtek) redni član največjih turnirjev na svetu, bo za preostalo četverico jutri vsaka zmaga senzacionalna. Med izkušenejša sodita Deni Kožul in Ana Tofant, Peter Hribar in Sara Tokić pa bosta novinca med namiznoteniško elito. »Moj velik cilj je uvrstitev v drugi krog. Verjamem, da mi lahko uspe takšen podvig, zavedam pa se, da bom moral imeti tudi nekaj sreče pri žrebu. To pomeni, da ne bi smel igrati proti Kitajcem. Če pa bom že moral, bi si želel na drugi strani mize Ma Longa, s katerim se doslej še nisem pomeril,« pravi Deni Kožul, ki v zadnjem obdobju rezultatsko napreduje, saj je premagal nekaj uveljavljenih tekmecev, za še večji preboj pa izgubil nekaj tesnih dvobojev kot na evropskih igrah proti Hrvatu Gačini. »Moram ostati potrpežljiv, garati naprej in verjamem, da bo vse skupaj prišlo na svoje mesto. V ključnih trenutkih moram ostati bolj zbran, saj sem v zadnjem času izgubil veliko tesnih dvobojev,« se zaveda Deni Kožul.

Najboljša slovenska namiznoteniška igralka Ana Tofant, ki je včeraj s tribun dolgo spremljala kvalifikacije, je slikovito opisala igranje v Ljubljani. Pravi, da bi se v dvorano Tivoli od doma lahko pripeljala s številko 60 Ljubljanskega potniškega prometa. »Dvorana Tivoli je nekaj posebnega, saj v njej nikoli nismo imeli namiznoteniških turnirjev, zato bom v njej nastopila prvič. Težko govorim o pričakovanjih in željah. Več bom lahko povedala, ko bom videla žreb. Verjamem pa, da bom v vsakem trenutku uživala,« napoveduje Ana Tofant, ki si namiznoteniški kruh služi na severu Francije v bližini Lilla.