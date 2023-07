Škrti Sunak

Rishi Sunak je menda najbogatejši predsednik vlade v zgodovini Velike Britanije. Pustimo ob strani, da se je zelo, ampak res zelo bogato poročil, saj očitno tudi sam zelo dobro zna z denarjem. Povedano po domače: škrt je kot Škot ali vohern kot Gorenjec. Namreč, neka osnovna šola v njegovem volilnem okrožju (!) je zbirala predmete, da bi jih prodala na dražbi in z izkupičkom kupila nove računalnike. Kakih 10.000 funtov je želela zbrati. Bogati Sunak jim je prinesel steklenico vina. In ne kar katero koli steklenico, pač pa tisto, ki jo je kupil v menzi britanskega parlamenta! In zanjo odštel deset funtov, kar je kakih 12 evrov …