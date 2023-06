Curry so odlična jed. Uporabimo lahko namreč katero koli zelenjavo ali meso/ribe in jih skupaj z začimbami spremenimo v odlično poslastico. Vedno lepo kremasto, bogato z okusi in vedno drugačno. Zagotovo čisto vedno poboža dušo in želodček.

Ta curry je res fenomenalen.Okus mehkih kock jajčevca, kremaste, sladke in rahlo pekoče (ali pa tudi ne, le čilijeve kosmiče izpustite, pa bo nepekoče) omake je res neopisljiv. Kajti, ko z vilico zajamemo malo kvinoje s kremasto omako in mehkim jajčevcem, ko jo ponesemo v usta in ko se ta skupek božanskosti dodakne brbončič na jeziku, lahko le zabrundamo od užitka.

Omaka z jajčevci in paradižnik je v tem receptu servirana s kvinojo. Popolnoma odlično se kremna omaka poda k rižu, kuskusu, bulgurju, testeninam ali njokom. Tu je predstavljena kvinoja predvsem zato, ker ima v primerjavi s prej naštetimi prilogami, največ beljakovin.

Ta recept je najboljši svež, lahko pa vnaprej pripravite curry in ga nato pred postrežbo počasi in na nizkem ognju pogrejete. Nikar pa ob pogrevanju omake ne kuhajte predolgo, da se jajčevci ne bodo spremenili v kašo. Še vedno bo seveda odlično, le tekstura ni enaka sveže pripravljeni jedi.

Najprej pa še nekaj idej za odlične curry-je:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

Sestavine za curry:

3 žlice (olivnega) olja

1 večji jajčevec

sol, poper

1/2 čebule

2 stroka česna

1 cm kos svežega ingverja

1 ščepec čilijevih kosmičev (neobvezno)

1/2 žličke kardamoma v prahu

1/2 žličke korinadra v prahu

1/2 žličke curryja v prahu

1 zvrhana žlica kurkume

1 večji svež paradižnik

2 dcl paradižnikove kaše

4 dcl kokosovega mleka

peteršilj za okras

Sestavine za kvinojo:

150 g kvinoje

1 velik ščepec soli

PRIPRAVA

Jajčevec narežite na manjše kocke in ga popecite na dveh žlicah segretega olja. Kocke pražite, da se zmehčajo in tudi že malo obarvajo. Popražene prenesite na krožnik in prihranite za kasneje.

Kvinojo skuhajte v vreli soljeni vodi glede na navodila na embalaži. Pred kuhanjem jo sperite pod tekočo hladno vodo.

V isto ponev dajte še eno žlico olja in na segretem prepražite sesekljano čebulo. Dodajte še naribana stroka česna in ingverja ter vse začimbe in pražite minuto ali dve, da zadiši. Nato v ponev dodajte na kocke narezan svež paradižnik, posolite in popoprajte ter premešajte. Ko se paradižnik že malo zmeča, dodajte paradižnikovo kašo in kokosovo mleko in pokrijte ter kuhljajte, da se okusi prepojijo in da dobite kremno omako, približno 10 minut. V omako umešajte kocke jajčevca in premešajte ter kuhajte še nekaj minut, da se okusi povežejo. Omako poskusite in dosolite in dopoprajte, če je potrebno.

Na krožnik servirajte kuhano kvinojo, dodajte curry z jajčevcem in okrasite z natrganim peteršiljem ter postrezite.