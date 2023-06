Ljudje smo si med seboj podobni, konec koncev se vsem po žilah pretaka kri, in sicer v telesu odraslega človeka od pet do šest litrov. Ali veste, da od odkritja krvne skupine mineva že več kot 100 let? V Sloveniji ima krvno skupino A približno 40 odstotkov ljudi, 0 38, B 15 in AB 7 odstotkov. Približno 18 odstotkov ljudi je RhD-negativnih, kar pomeni, da lahko prejemajo kri le od prav tako RhD-negativnih krvodajalcev. Sami imamo krvno skupino B. Je bilo torej naključje, da smo se pred tedni, v družbi še enega B, tako zelo dobro počutili? Ali pa sta naša krvna skupina in Mercedesov štirikolesnik tako zelo komplementarna?

Izginja je besedica, s katero najbolje opišemo razred enoprostorcev, v katerega sodi naš testni junak. Čeprav znamo iz rokava nemudoma stresti kar nekaj argumentov za, pa jim žeblje v krsto vse hitreje in močneje zabija razred športnih terencev, s katerimi jih druži preveč podobnosti. In medtem ko se enoprostorci (hitro) poslavljajo in njihovim zavzetim privržencem tečejo solze po obrazu, športni terenci vse bolj obvladujejo svet avtomobilov. Tudi pri znamki iz Stuttgarta. Medtem ko je razred B edini enoprostorec v njihovi ponudbi, športnih terencev z vsemi izvedbami premorejo kar 13. Bistvo enoprostorca naj bi bila prostornost. Prostornost z veliko začetnico. Tudi v primeru razreda B je podobno, saj besedice utesnjenost na zadnji klopi ne boste izrekli, dovolj prostoren pa je tudi 445-litrski prtljažnik. Bi si pa vsekakor želeli, ko podremo zadnjo klop, da nastane ravno dno. A žal temu ni tako, zato pa veseli, da prtljažnim vratom streže elektrika. Posebej predstavnice nežnejšega spola bodo tovrstno pomoč znale ceniti.

Je univertizetno izobražen, a daleč od tega, da bi na izpitih padale desetke. Težko je verjeti, da serijsko premore zgolj navadni tempomat in tudi pametni ključ ima omejeno pamet delovanja, saj se je vedno potrebno dotakniti kljuke. Precej bolj načitan pa je, ko beseda nanese na pogonski sklop. Gre za 2-litrski dizelski motor s 150 iskrivimi konjički, ki komajda čakajo, da jih poženemo v dir. Moč se na prednji kolesi prenaša prek izjemnega 8-stopenjskega samodejnega menjalnika, ki deluje podobno gladko, kot ko maslo namažemo po svežem kruhu. Dodana vrednost je tudi možnost prestavljanja z ušesoma za volanskim obročem, kar vožnjo vsekakor naredi bolj dinamično. A hitra vožnja ni sopomenka tega mercedesa, pa čeprav je maksimalna hitrost zavidanja vrednih 219 kilometrov na uro. Voznik bo namreč bolj cenil udobno in predvsem nestresno vožnjo, ki je lahko visokim povprečnim hitrostim navkljub varčna. Tudi zeleni bodo namreč ob porabi 6,1 litra ostali odprtih ust, voznik pa bo gost na črpalki približno vsalih 700 kilometrov. Škoda, da posoda za gorivo ne premore nekaj več kot 43 litrov, da bi bila magična tisočica realno dosegljiva.

V notranjosti sicer ni revolucionar, kar mu štejemo v dobro, saj tako nagovarja tudi tehnološko manj pismene, ima pa voznik dve možnosti za upravljanje dveh velikih povezanih barvnih zaslonov. Za vsak zaslon je namreč na volanskem obroču nekakšna drsna ploščica, zato da do menijev dostopamo intuitivno, saj se njunega položaja hitro privadimo. Če je komu bližje, pa lahko do menijev dostopa tudi z dotikom zaslona, kar pa z vidika varnosti med vožnjo ni ravno priporočljivo. Nas je pa navdušila navigacija, ki do pristana vodi tudi s pomočjo kamere, tako da se nikakor ne morete izgubiti. Veseli pa tudi, da so na voljo trije zaprti predali in še nekaj odprtih odlagalnih mest, kar uporabnost dvigne stopničko višje.

Čeprav razred B z dolžinsko mero 4,42 mera ne impresionira, pa ob zmnožku s širino (1,8) in višino (1,56 metra) postane avto, za volanskim obročem katerega bosta moški ali ženska sedela udobno in visoko, kar je dodana vrednost tako pri izstopanju kot vstopanju v kabino. Da bi vas kdaj zagrabilo v križu, v tem avtu zagotovo ni mogoče, saj bo vaša hrbtenica po mačje predla. Precej manj pa bo predel potencialni lastnik, ki bo moral dokaj globoko seči v žep, a se 44.200 evrov za mercedesa vendarle ne zdi kot atentat za družinski poračun. Je pa res, da je spisek dodatne opreme dolg in lahko štirikolesnika občutno podraži. Med Slovenci je razred B priljubljen, v letošnjih petih mesecih so jih prodali 78.