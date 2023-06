Vsi trije kandidati so dobili glasove vseh prisotnih, na seji pa so izbrali tudi glavni in nadzorni odbor, so danes sporočili iz RKS, ki ga je doslej vodila Vesna Mikuž. Generalna sekretarka slovenskega Rdečega križa, Cvetka Tomin, je novi štiriletni mandat nastopila decembra lani. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je bila Ana Žerjal leta 2007 »menedžerka leta v turizmu«, po skoraj štirih desetletji izkušenj na vodstvenih položajih pa se je v začetku leta upokojila.

V svoji predstavitvi je dejala, da sta organizacija in sodelovanje ter povezanost mreže RKS nekaj posebnega in prvovrstnega. Ker je bila desetletja v nenehnem stiku z mladimi, bo njena glavna pozornost posvečena generacijskim spremembam in pomladitvi organizacije. Bodo pa pod njenim vodstvom še naprej posvečali skrb tudi starejšim in vsem drugim ranljivim skupinam, je napovedala. »Imamo ogromno znanja, sposobnih zaposlenih in prostovoljcev, zato sem prepričana, da bomo skupaj nadaljevali uspešno poslanstvo,« je dejala po izvolitvi.

Na letnem zboru članov, ki je potekal na Igu, so potrdili tudi letno poročilo o delu za lani, letno poročilo za poslovno leto 2022 ter mandatno poročilo za obdobje 2019-2022, iz katerih je po njihovih navedbah razvidno, da so v omenjenih obdobjih na RKS z njihovo mrežo 56 območnih združenj »delali zelo dobro in se še učvrstili kot prvi pomočnik javnim oblastem«.

Po njihovih navedbah so aktivno delovali na področju javnih pooblastil (krvodajalstvo, prva pomoč, pripravljenost in ukrepanje ob nesrečah, službe za poizvedovanje), humanitarnih programov, razvojnih projektov (na primer Prva pomoč - povsod in za vsakogar), vse bolj kompleksnega področja migracij, krepitve prostovoljstva in dela z mladimi. Zdravilišče Debeli rtič je ravno tako v celoti izpolnilo zastavljen program dela, so še dodali.