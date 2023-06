V petek zvečer je 23-letni voznik mercedesa divjal po parkirišču nakupovalnega središča na jugu Zagreba. Izgubil je nadzor nad vozilom in zapeljal v skupino gledalcev. Povozil je tri ljudi in trčil še v en avto. Skupno je bilo poškodovanih pet oseb, tri huje. Nobena od njih naj ne bi bila več v kritičnem stanju. O dodogku smo sicer že poročali. Preiskovalna sodnica je za voznika včeraj odredila enomesečni pripor in sicer zaradi ponovitvene nevarnosti in prejšnje predkaznovanosti. Prejel je namreč že več kazni za prehitro vožnjo. Odločitev je sprejela na podlagi izjav prič in videoposnetkov divje vožnje, ki so kmalu po incidentu zaokrožili po spletu. Mladeničev odvetnik se je na njeno odločitev že pritožil.

Žal mu je

23-letnik sicer ni vozil pod vplivom alkohola ali drog. O krivdi se ni izrekel. »Ne počutim se dobro. Nisem se sposoben zagovarjati,« je po poročanju hrvaških medijev dejal pred preiskovalno sodnico. »Rečem lahko le, da mi je strašno žal, da se je to zgodilo in da sem poškodoval te ljudi,« je dodal. Njegov zagovornik Gordan Preglej je za medije pojasnil, da se njegova stranka še ni pripravljena izreči o krivdi, da pa dejanje iskreno obžaluje. »Preiskava bo pokazala, kaj se je zares zgodilo. Ali je šlo za pomanjkanje izkušenj, je sedaj težko reči. Vem le, da se počuti slabo. Ni še videl posnetkov vožnje in nesreče, sočustvuje pa s poškodovanimi,« je bil jasen odvetnik.

Do osem let zapora

Avtomobil so zasegli in odpeljali na tehnični pregled. Obtožen je kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu s hudimi telesnimi poškodbami, za kar je na Hrvaškem zagrožena kazen od enega do osem let zapora. Pod plazom kritike se je znašla tudi (zagrebška) policija, ki da bi morala vedeti za na družbenih omrežjih v naprej napovedano »dirko«. Na policiji so potrdili prejem prijave, a so na kraj dogodka zaradi kopice drugega dela prišli šele po trčenju.