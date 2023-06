Včeraj okoli desete ure zvečer se je na parkirišču enega od nakupovalnih centrov na jugu Zagreba zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih pet oseb. Ena tako hudo, da se v bolnici borijo za njeno življenje. Po poročanju hrvaških medijev je 23-letnik na »car meetu«, srečanju avtomobilistov (predstavitvi, razkazovanju in preizkušnja sposobnosti dragih in hitrih vozil) med divjanjem po parkirišču izgubil nadzor nad svojim mercedesom in z visoko hitrostjo zapeljal v gledalce. Povozilje tri »pešce«, trčil pa še v parkiran avto, v katerem sta bili dve osebi. Posnetek nesreče, kakopak, obstaja. Nekateri hrvaški mediji so ga (vsaj delno) objavili, ob tem pa opozorili, da gre za vznemirjujoč video.

Enega odbilo visoko v zrak

Poškodovane, gre za tri moške in dve ženski, stare med 21 in 35 let, so odpeljali v bolnico, eden od njih naj bi se boril za življenje. Po pričevanju očividcev in posnetkih na družbenih omrežjih je bil trk tako močan, da je vsaj eno osebo vrglo v zrak. »Nek tip je v avtu, zagotovo vrednem 200 tisoč evrov, pokosil več ljudi. Groza! Gledal sem, kako je nekoga odbilo visoko v zrak,« je ena od prič dejala za portal Danas.hr. »To bi lahko bili mi!« se je velike sreče zavedela ena od drugih prič dogodka. Ena od žrtev se je znašla ujeta pod avtomobilom. Rešili so jo reševalci.

Policija je objestnega voznika prijela in je v pridržanju. Kriminalistična preiskava poteka. Zaenkrat še ni, v kakšnem stanju je voznik vozil avto. So mu pa sinoči odvzeli kri in urin. Grozi mu ovadba za več kaznivih dejanj.