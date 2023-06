Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je v poslanici pred letošnjo Parado ponosa spomnil na protestno pitje mineralne vode - politično akcijo pripadnikov LGBT skupnosti pred 22 leti, iz katere se je rodila prva parada ponosa pri nas.

Danes smo lahko ponosni na pot, ki smo jo prehodili od leta 2001, meni Mesec, ki med drugim izpostavlja, da so istospolni pari od leta 2006 lahko registrirali partnersko skupnost, od leta 2017 pa sklenili partnersko zvezo. V letu 2022 pa so s spremembo družinskega zakonika, ki so jo po odločitvi ustavnega sodišča pripravili na ministrstvu, omogočili istospolnim parom tudi sklenitev zakonske zveze in posledično možnost začetka postopka za posvojitev otroka. S tem so, tako Mesec, »pripoznali, da različnost ne sme voditi v diskriminacijo« in istospolnim parom priznali »stvari, ki bi jim morale biti priznane že zdavnaj«.

Mesec: Parado ponosa potrebujemo

»Ob tem se ni zgodil konec sveta, pred katerim so nas nekateri svarili. Nikomur nismo ničesar vzeli, smo pa razširili pravice tistim, ki jih še nimajo. Če naštejem samo nekaj konkretnih pozitivnih posledic: priznanje bolniškega dopusta, dedovanja, pravic vzdrževanega družinskega člana ipd. Vseh teh pravic prej istospolni pari niso imeli.« je izpostavil Mesec.

Ne glede na to pa meni, da je vprašanje, zakaj potrebujemo Parado ponosa, odveč. »Dokler bodo obstajali politiki, javne osebe in drugi, ki kažejo s prstom in blatijo vse tiste, ki ne ustrezajo njihovim predstavam o tem, kako bi morali živeti in od kod bi morali izvirati - vse do takrat bodo potrebne tudi parade ponosa,« meni Mesec in dodaja, da se ves čas soočamo z diskriminacijo in kršenjem pravic LGBTQIA+ skupnosti. Zato se bo tudi letos udeležil Parade ponosa kot podpornik in kot minister.

Maljevac: Tradicionalni praznik splošne družbene solidarnosti

Prav tako se je bo udeležil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, sicer »prvi slovenski minister, ki ne skriva svoje istospolne usmerjenosti«, so zapisali v sporočilu za javnost ministrstva.

Maljevac, ki je kot dolgoletni aktivist za pravice LGBTIQ+ skupnosti v preteklosti deloval v vodstvu organizacije Legebitra, pa je sporočil, da so parade ponosa bistveno več kot le opomnik na boj za pravice LGBTIQ+ skupnosti. »Opozarjajo, da v današnji družbi še vedno ostajajo skupine in posamezniki, ki jih družba potiska na rob, in da moramo v boju za resnično enakopravnost v družbi prehoditi še nekaj poti,« je izpostavil.

»Mesec ponosa je zato tradicionalni praznik splošne družbene solidarnosti. Čas, ko se oziramo naprej, za vključujočo družbo, za pravice LGBTIQ+ skupnosti, za delavske pravice, za podnebno pravičnost in za solidarno prihodnost,« je sporočil Maljevac.

Udeleženci letošnje Parade ponosa se bodo na ulice v soboto podali ob 18. uri, ob 19. uri pa bo program z govori stekel na Kongresnem trgu. S tem se bo sklenilo večdnevno festivalsko dogajanje.