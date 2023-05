Osrednje politično sporočilo letošnjega festivala Parada ponosa, ki bo potekal od 9. do 17. junija, je, da »imamo osebe LGBTIQ+ po svetu raznolike potrebe in obstajamo v različnih okoliščinah. Hkrati pa želimo poudariti, kako velik pomen je v združevanju in zavedanju, da bijemo skupni boj – boj za svobodo, enakopravnost, dostojanstvo, varno prihodnost in opolnomočeno skupnost,« pravi Katja Štefanec iz društva Parada ponosa.

Zato na tokratnem festivalu kulture ​ LGBTIQ+ še posebej poudarjajo pomen mednarodne solidarnosti. »Če se hočemo upreti zatiranju, je eden najradikalnejših načinov to, da vedno znova probleme drugih prepoznavamo za svoje. Da se upremo splošni miselnosti individualizma, ki narekuje, da najprej vidimo zgolj sebe, za probleme drugih in probleme okolja pa ni prostora, dokler naši niso rešeni. Uprimo se oblasti in sistemom, ki nas predalčkajo na 'naše in tuje', na 'prave in neprave'. Zahtevajmo pravice za vse!« je del zapisanega političnega sporočila prihajajočega festivala, ki bo potekal pod sloganom Več skupnosti, en boj. Slednji tako zaobjema raznolikosti identitet in bojev gibanj LGBTIQ+ ter obenem poziva k skupnemu zavzemanju za človeško dostojanstvo po vsem svetu.

Pri čemer želijo še posebej izpostaviti, kako so pripadniki LGBTIQ+ odporni, iznajdljivi, solidarnostni in učinkoviti glede na okoliščine, v katerih živijo in delujejo. »Skupnosti ​ LGBTIQ+ in druge marginalizirane skupine smo znane po tem, da smo trdožive, da vztrajamo v nam zelo nenaklonjenih razmerah, da dosegamo spremembe z zelo malo možnostmi uspeha,« pojasnjuje Katja Štefanec. Festival bo priložnost za izmenjavo mnenj, pogovor in ozaveščanje o strategijah, ki »nam pomagajo preživeti v vojni, pri spopadanju z rasizmom, homo-, trans-, bi- in interfobiji, nasiljem in drugimi oblikami zatiranja ter posledicami podnebnih sprememb,« še dodaja sogovornica. V domači in mednarodni zasedbi gostij in gostov bodo predstavili tudi dobre prakse, ki imajo potencial za doseganje sistemskih sprememb.

Od razstav do pogovorov

Festivalski program bo raznolik, med drugim si bo mogoče ogledati dokumentarec in se udeležiti različnih pogovorov, bralnega kluba in posvetov, med katerimi bo eden posvečen vključujočim organizacijam, drugi pa vključujočim šolam. Med dogodki, ki se bodo najbolj poglobili v temo festivala, kot pravi Katja Štefanec,bo dvodelna razstava z naslovom Mednarodna kvir solidarnost – podobe trdoživosti in upanja, ki bo na ogled v Mestni hiši in Galeriji Alkatraz, kjer bodo posebej razstavljena dela ukrajinskih umetnic in umetnikov iz skupnosti LGBTIQ+. Med napovedanimi paneli o mednarodni solidarnosti skupin ​ LGBTIQ+ kot posebej zanimivega sogovornica izpostavlja pogovor z naslovom Mednarodna kvir solidarnost – gradimo trdoživost in upanje, ki bo potekal 15. junija ob 19. uri v Vodnikovi domačiji Center. Najvidnejši del festivala bo kot vsako leto Paradni dan, ko se bodo v soboto, 17. junija, v dopoldanskem programu v Paradnem mestu v Parku zvezda predstavile organizacije ​ LGBTIQ+ in potekale različne aktivnosti. Popoldne bo ljubljanske ulice zasedla povorka, 23. Parada ponosa, ki se bo s politično-kulturnim programom končala na Kongresnem trgu.