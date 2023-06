Po odlični vožnji Lokkena, ki je prevzel vodstvo za dobre tri sekunde, je takoj zatem s svojo odlično predstavo odgovoril Luka Božič, saj je bil še dobro sekundo hitrejši. Francoz Yohann Senechault se nato ni vmešal v boj za zmago, tako da je Božič na vrhu čakal le še svojega reprezentančnega kolega Savška. Ta je bil sicer eden izmed treh finalistov, ki si je nabral kazenske sekunde, a je s tacenskimi brzicami dovolj dobro opravil, da si je še zagotovil najnižjo stopničko na odru za zmagovalce.

»Težko sem čakal, da bom odpeljal tako vožnjo, kakor sem jo danes. Tako v Augsburgu kot v Pragi mi to ni uspelo, zato sem še toliko bolj vesel, da mi je to danes uspelo pred domačimi navijači. Mislim, da grem zdaj lahko z mirno glavo naprej, ker vem, česa sem zmožen,« je na hitro dejal Božič, preden je moral odhiteti na podelitev medalj.

Savšek je na koncu za Božičem zaostal za 2,85 sekunde. Zanimivo, da sta slovenska predstavnika v polfinalu končala ravno na obratnih mestih. Savšek je bil takrat najhitrejši, Božič pa tretji. »Rezultat je super. Zadovoljen sem z njim, s samo vožnjo pa niti ne najbolj. Že v zgornjem delu sem naredil napako, tako da sem moral potem čez progo loviti, da nadoknadim to izgubo časa na startu. Ni šlo čisto po načrtu, ampak kljub temu sem zadovoljen s tretjim mestom na domači progi,« je povedal Savšek.

Eva Alina Hočevar tretja

Slovenija je imela svojo predstavnico na odru za zmagovalke tudi v ženski konkurenci, saj je Eva Alina Hočevar osvojila tretje mesto. Od 21-letnice sta bili v finalu hitrejši le Nemka Elena Lilik in Ukrajinka Viktorija Us..

Na progo se je Eva Alina Hočevar podala kot četrta in v cilju za več kot dve sekundi prevzela vodstvo, nato pa čakala na preostale tekmice, a sta bili od nje hitrejši le dve. »Že ko sem se uvrstila v finale, se mi je manjši kamen odvalil iz srca. Ko je bila samo še ena ura do finala, sem si rekla, zdaj se pa zberi, pa pojdi po to, kar si želiš. Verjela sem, če odpeljem dobro, da bo dovolj. Moram priznati, ko sem prišla v cilj, se mi je zdelo, da za peterico bo, za medaljo pa ne, ampak se je vse potem malo obrnilo in prišla sem do svoje prve medalje. Občutki so izjemni,« je v cilju dejala 21-letna Slovenka.

»Štiri vožnje v enem dnevu so kar naporen zalogaj. Tudi mene je osebno malo skrbelo, če bom imela dovolj moči. Ampak celo zimo treniraš zato, da boš dobro pripravljen. Se mi zdi, da sem letos fizično zelo dobro pripravljena in moram reči, da mi je še zmeraj ostalo dovolj energije. Po drugi strani pa, ko prideš na start, ti energija kar pride, ker to vzdušje in še domača proga, domači navijači ti dajo dodatno podporo in moč. Hvala vsem, ki ste prišli,« je še dodala Hočevar. Za zmagovalko je zaostala za 6,03 sekunde.

Zmagovalka prvih dveh tekem sezone Avstralka Jessica Fox je v finalu zgrešila vratca številka 10 in si tako pokvarila možnosti v boju za zmago, saj je končala na zadnjem, desetem mestu.

Težke vremenske razmere

Pred tem so se v današnjem polfinalu kanuja poslovili Lea Novak, Alja Kozorog in Nejc Polenčič. Ženski polfinale so zaznamovale težke vremenske razmere, saj je močno pihalo, nato pa je začelo še deževati. Razmere so so se v drugi polovici tekmovalk le postopoma izboljšale.

Novakovo zahtevne razmere niso preveč zmotile, saj je v cilju prevzela vodstvo a njena vožnja na koncu vseeno ni zadostovala za finale in je končala na 17. mestu. Kozorogova se je dvakrat dotaknila vratc in je bila 19. V moški konkurenci je imel Polenčič na savskih brzicah kar nekaj težav in si nabral 52 kazenskih sekund, tako da je končal na predzadnjem 29. mestu.

Danes dopoldan so kvalifikacije opravili tudi kajakaši in kajakašice. Vsi slovenski predstavniki so se prebili v sobotni polfinale. V ženski konkurenci so napredovale Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar, v moški pa Lan Tominc, Žiga Lin Hočevar in Peter Kauzer. Polfinale kajakašev in kajakašic bo na vrsti v soboto ob 8.30. Finale se bo začelo ob 11.30.

V nedeljo bo na vrsti še kajakaški kros, ki bo prihodnje leto v Parizu tudi del olimpijskega programa, tekmovali Tine Kancler, Vid Kuder Marušič, Kauzer, Žiga Lin Hočevar, Terčelj, Ajda Novak, Eva Alina Hočevar in Naja Pinterič.