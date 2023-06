Najnižje stopnje inflacije so zabeležili Luksemburg (dva odstotka), Belgija (2,7 odstotka) ter Danska in Španija (po 2,9 odstotka). Najbolj so se na drugi strani cene zvišale na Madžarskem (21,9 odstotka) ter na Poljskem in Češkem (po 12,5 odstotka).

V primerjavi z aprilom se je letna stopnja inflacije aprila znižala v 26 državah članicah, v eni pa se je zvišala.

Maja so rast cen življenjskih potrebščin v državah z evrom najbolj poganjale cene živil, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, ki so k letni stopnji inflacije prispevale 2,54 odstotne točke. Sledijo storitve (2,15 odstotne točke), industrijski proizvodi brez energentov (1,51 odstotne točke) ter energenti (-0,09 odstotne točke).