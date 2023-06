Lani je bilo dokončanih 8551 stavb. Število dokončanih stanovanjskih stavb se je zmanjšalo za tri odstotke, nestanovanjskih stavb pa za deset odstotkov. Skupna površina vseh dokončanih stavb je znašala nekaj več kot dva milijona kvadratnih metrov, s čimer se je povečala za devet odstotkov. Površina dokončanih stanovanjskih stavb se je povečala za šest odstotkov, nestanovanjskih stavb pa za 11 odstotkov. Nedokončanih stavb je ostalo 13.425 stavb, od teh jih je bilo 51 odstotkov stanovanjskih, 49 odstotkov pa nestanovanjskih.

Fizične osebe so zgradile 7407 stavb, pri čemer je njihova skupna površina nanesla skoraj en milijon kvadratnih metrov, pravne osebe pa 1144 stavb s skupno površino malo več kot en milijon kvadratnih metrov. Fizične osebe so večji del sredstev vložile v gradnjo enostanovanjskih stavb (51 odstotkov površine) in kmetijskih stavb (23 odstotkov), pravne osebe pa v gradnjo industrijskih stavb (17 odstotkov), tri- in večstanovanjskih stavb (16 odstotkov) ter rezervoarjev, silosov in skladiščnih stavb (12 odstotkov).

Lani dokončanih 4286 stanovanj

Gradilo se je 13.219 stanovanj, do konca leta pa jih je bilo dokončanih 4286, so pojasnili statistki. V enostanovanjskih stavbah je bilo dokončanih 2472 stanovanj oziroma pet odstotkov manj kot leto prej, v večstanovanjskih stavbah pa 1638 stanovanj oziroma 26 odstotkov več. V stavbah za posebne družbene skupine in nestanovanjskih stavbah je bilo dokončanih 176 stanovanj.

Površina vseh dokončanih stanovanj je v povprečju merila 132 kvadratnih metrov (leto prej 136 kvadratnih metrov), površina stanovanj v enostanovanjskih stavbah 166 kvadratnih metrov (leta 2021 164 kvadratnih metrov), površina stanovanj v večstanovanjskih stavbah pa 90 kvadratnih metrov (leta 2021 87 kvadratnih metrov).

V enostanovanjskih stavbah je bilo največ stanovanj pet- ali večsobnih, v večstanovanjskih stavbah pa trisobnih. 70 odstotkov vseh stanovanj so gradile fizične osebe in jih do konca prejšnjega leta dokončale 28 odstotkov. Druga stanovanja so gradile pravne osebe; dokončale so jih 43 odstotkov.

Največ stanovanj je bilo dokončanih v osrednjeslovenski in podravski statistični regiji, in sicer 23 oziroma 19 odstotkov vseh, najmanj pa v zasavski regiji, namreč manj kot odstotek vseh. Na ravni občin je bilo največ stanovanj dokončanih v občini Ljubljana (496), sledile so občine Maribor (201), Ravne na Koroškem (194), Koper (163) in Novo mesto (109).