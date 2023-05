Na degradiranem območju nova stanovanja

V Kranju se nadejajo, da bodo do konca leta pridobili gradbeno dovoljenje in se bo prihodnje leto končno začela gradnja stanovanjske soseske Ob Savi. Na voljo bo 265 javnih najemnih stanovanj, pred začetkom del pa mora Mestna občina Kranj zagotoviti komunalno in prometno infrastrukturo na tem območju.