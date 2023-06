»Ob letošnji rasti prometa za kar šest odstotkov glede na lani in zastojih, s katerimi se soočamo zlasti v zadnjem obdobju, bo rekonstruirani priključek zagotovo izboljšal pretočnost prometa, obiskovalcem širšega območja BTC pa omogočil lažji dostop do avtocestnega omrežja,« je ob odprtju povedal predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak.

Občutnejše izboljšanje pretočnosti prometa je napovedal v začetku septembra, ko naj bi zaključili obsežna obnovitvena dela na severni obvoznici med Zadobrovo in Novimi Jaršami. Zaradi njih bodo deli danes odprtega priključka občasno še vedno zaprti.

Odprtje priključka je kot veliko pridobitev pozdravil tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Veseli ga, da uspešno potekajo tudi druga dela na prometni infrastrukturi v Ljubljani. »Prenova nadvoza Dunajske ceste nad severno obvoznico poteka celo hitreje od časovnice,« je poudaril. Predsednik upravnega odbora BTC Jože Mermal pa je nadgradnjo prometnic izpostavil kot pomemben vidik gospodarskega razvoja.

Kot je dodal Hajdinjak, se na Darsu z vso resnostjo zavedajo težav, ki jih povzroča nenehna rast prometa. Je pa ob tem zavrnil očitke, da je za pogoste zastoje na cestah krivo slabo usklajevanje med deležniki. Tudi Janković je poudaril, da v sodelovanju z Darsom delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi povzročili čim manj gneče na cestah. »Vendar pa je jasno, da cest ni mogoče obnavljati brez omejitev prometa,« je dejal.

Hajdinjak: Če bi bilo odvisno zgolj od Darsa, bi se po tretjem pasu že vozili

Pri vsakodnevni vožnji proti prestolnici vozniki slabo pretočnost prometa občutijo predvsem na ljubljanski obvoznici in vpadnicah nanjo, kar bi po Hajdinjakovih besedah najlažje rešili z gradnjo tretjega voznega pasu. »Če bi bilo odvisno zgolj od Darsa, bi se po tretjem pasu že vozili. Žal se zadeva upočasnjuje zaradi pridobivanja okoljevarstvenih soglasij,« je dejal. Pri tem je med drugim izpostavil gradbeno dovoljenje za širitev odseka Koseze-Kozarje v šestpasovnico, ki je že v postopku pridobivanja, nato pa bodo lahko takoj začeli dela.

Glede očitkov, da širjenje avtocest ni skladno z načrti o varstvu okolja, je dejal, da so poleg širitve avtocestnega obroča nedvomno pomembni tudi ukrepi trajnostne mobilnosti z javnim potniškim prometom in krepitev železniške infrastrukture. »Vendar pa bi glede na hitrost postopkov umeščanja v prostor in sprejemanja državnih prostorskih načrtov država ta projekt morala začeti že pred desetletjem,« je poudaril. Pomen tretjega voznega pasu je izpostavil tudi Janković.

K izboljšanju razmer na cestah naj bi z umiritvijo prometa prispevalo tudi sekcijsko merjenje hitrosti na najbolj kritičnih odsekih. Trenutno pripravljajo razpisno dokumentacijo, razpis pa bo po Hajdinjakovih besedah predvidoma objavljen do konca poletja. Spremembe na bolje pričakuje tudi od okrepljene prisotnosti policije na avtocestah, o čemer sta v začetku tega tedna govorila z notranjim ministrom Boštjanom Poklukarjem. Kakšna bo organiziranost policije na avtocestah, ni stvar Darsa, je pa avtocestna policija pripomogla k večji varnosti in zmanjšanju zastojev, je dodal.