Razlog, da ni cenovnega preboja v nobeno smer, verjetno tiči v dejstvu, da v zadnjem času ni apetita po trgovanju s kriptovalutami na promptnem trgu. Cenovna akcija je povezana s trgovanjem terminskih pogodb, opcij in trgovanjem na vzvod. Takšno stanje trga ni najbolj zdravo na dolgi rok. Kaže namreč na pomanjkanje novih investitorjev in večje število špekulantov. Potencialne kupce kriptovalut je deloma prestrašila tudi ameriška komisija za vrednostne papirje (SEC), ki se je v tem tednu ostro lotila borz kriptovalut na ameriških tleh.

Ostro so se lotili borz kriptovalut

SEC je v ponedeljek tožila borzo kriptovalut Binance, operativno podjetje za ameriški trg Binance US ter ustanovitelja in izvršnega direktorja borze Changpeng »CZ« Zhaa. Družbi očitajo, da je širši javnosti ponujala neregistrirane vrednostne papirje v obliki žetona BNB (Binance Coin) in stabilnega kovanca BUSD. Z omogočanjem zastavljanja omenjenih kriptovalut naj bi družba kršila zakon o vrednostnih papirjih, ugotavlja komisija. Poleg tega tožba družbi Binance očita, da se ni registrirala kot klirinška agencija, borzni posrednik ali kot borza. S tem so nelegalno izvajali vse omenjene storitve na ameriških tleh. Ostri očitki se v tožbi nadaljujejo in kažejo na odklonilno držo komisije do kriptovalut.

Komaj dva dni kasneje je SEC vložil tožbo še proti ameriški borzi kriptovalut Coinbase. Pri komisiji Coinbasu očitajo, da deluje kot neregistrirani posrednik, borza in klirinška agencija. Coinbase naj bi nagovarjal stranke, obdeloval naročila, omogočal ponudbe in hkrati deloval kot posrednik. Vse našteto naj bi počeli brez potrebnih licenc. V nasprotju s tožbo zoper Binance med obtoženimi ni ustanovitelja in izvršnega direktorja borze Briana Armstronga ali katere koli druge osebe iz vodstva družbe. V luči navedenih dogodkov se trg kriptovalut za zdaj drži presenetljivo dobro.