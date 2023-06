Da začasno ukinja depozite v ameriških dolarjih, je kripto borza sporočila v četrtek prek Twitterja, ob tem pa dodala, da bo dvige v ameriških dolarjih ustavila s 13. junijem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

SEC je namreč v ponedeljek kripto borzo obtožila kršitev zakonodaje o trgovanju z vrednostnimi papirji, pri tem pa opozorila na obsežno zavajanje in preračunljivo izogibanje zakonu. Ameriški regulator Binance med drugim očita, da je Američanom omogočala trgovanje, čeprav v ZDA ni registrirana kot borza vrednostnih papirjev. Po navedbah SEC je borza zlorabila tudi sredstva vlagateljev.

Komisija je v torek po sodni poti zahtevala tudi zamrznitev sredstev, povezanih z borzo in njenim ustanoviteljem Changpeng Zhaom, ki je nekoč veljal za glavnega tekmeca padlega kripto tajkuna Sama Bankman-Frieda. Pri Binance so poteze SEC označili za »neupravičene napade«, pred katerimi bodo, kot so napovedali, še naprej branili borzo, njihove stranke in celotno industrijo.

Kripto borzo Binance je že pred SEC marca pod drobnogled vzela tudi Komisija za terminsko trgovanje s surovinami, ki je prav tako zaznala več kršitev.