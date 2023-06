»Predsednik Erdogan je dejal, da bi lahko ustanovili komisijo, v kateri bi sodelovali strokovnjaki vojskujočih se strani, Združenih narodov in mednarodne skupnosti, vključno s Turčijo,« so sporočili iz Ankare in dodali, da bi bila naloga komisije izvesti »poglobljeno preiskavo uničenja jezu Kahovka«.

Erdogan je po pogovoru z Zelenskim govoril še s Putinom in tudi njemu podal enak predlog. Medtem so iz urada ukrajinskega predsednika sporočili, da je Zelenski s turškim predsednikom govoril tudi o humanitarnih posledicah incidenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jez hidroelektrarne Kahovka na reki Dneper leži v delu regije Herson, ki ga je zasedla Rusija. Delno uničen je bil v eksploziji v noči na torek, Ukrajina in Rusija pa krivdo za poškodbo jezu zvračata druga na drugo.

3,2 kilometra dolg in 30 metrov visok jez so zgradili leta 1956 v sklopu hidroelektrarne. Njeno akumulacijsko jezero z 18 kubičnimi kilometri vode je pomembno za oskrbo največje evropske nuklearke v Zaporožju in polotoka Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Bilo je tudi vir vode za namakanje kmetijskih površin na jugu Ukrajine.

Voda iz akumulacijskega jezera je zalila več kot 20 krajev. Ukrajina je evakuirala najmanj 17.000 ljudi, skupno naj bi jih bilo na desnem bregu Dnepra ogroženih več kot 40.000. Na levem bregu, ki je pod nadzorom ruskih sil, pa naj bi poplave grozile okoli 25.000 ljudem.