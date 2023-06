Preden je prišel do doma igralca, je Bissell v bližnji trgovini, v kateri je kupil kruh, napovedal, da bo vlomil v dom Cumberbatcha. In tako se je tudi zgodilo. Bissell je vdrl skozi dvoriščna vrata, vrgel vazo v varnostni sistem in vpil pred hišo, v kateri so bili tako Cumberbatch kot njegova žena Sophie Hunter in trije otroci: »Vem, da ste se preselili sem, upam, da vam bo vse zgorelo.«

Kuhar je nato izruval eno od rastlin na dvorišču, jo vrgel v zid na vrtu, pljunil v domofon in ga iztrgal z zidu z nožem za ribe, so njegovo početje popisali britanski mediji. Na koncu norenja je pobegnil, a ga je policija hitro našla zaradi DNK v slini, ki jo je pustil na domofonu. Sodišče mu prav visoke kazni ni prisodilo, glede na to, da je igralec z ženo in otroki po pisanju tabloidov iz strahu prebedel mnogo noči. Plačati mora namreč le 250 funtov denarne kazni ter se tri leta ne sme približati družini Cumberbatch.