Pacino ima sicer že tri odrasle otroke, dva z Beverly D'Angelo in enega z Jan Tarrant, in sicer 22-letna dvojčka Antona Jamesa in Olivio ter 33-letno Julie. Leta 2014 je oskarjevec za revijo New Yorker povedal, da dejstvo, da je oče zapustil mamo in njega, ko je bil star dve leti, oblikuje njegov odnos do otrok. »To je nekakšen manjkajoči člen,« je dejal. »To, da sem imel otroke, je močno pomagalo pri zdravljenju te bolečine. Vedel sem, da nočem biti kot moj oče. Hotel sem biti prisoten v življenju svojih otrok. Odgovoren sem zanje. Sem del njihovega življenja. Če smo dolgo ločeni, pogrešamo drug drugega.« Noor, ki je v osmem mesecu nosečnosti, so skupaj s Pacinom sicer prvič opazili v javnosti aprila 2022, pred njim pa se je družila z več starejšimi slavnimi moškimi. Skoraj leto dni je bil v zvezi s pevcem skupine The Rolling Stones Mickom Jaggerjem, povezovali pa so jo tudi z igralcem in režiserjem Clintom Eastwoodom, a je takrat trdila, da nista v zvezi. Kakšne nerešene travme iz otroštva ima zaradi svojega očeta ona, se mediji še niso spraševali.