»Izkoreninjenje revščine v vseh njenih oblikah in razsežnostih, vključno s skrajno revščino, je največji svetovni izziv in predpogoj za trajnostni razvoj,« je na današnjem drugem dnevu zasedanja skupine Brics dejala ministrica Pandor. Ob tem je spomnila na preambulo agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jo članice ZN sprejele leta 2015, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Opozorila je, da v svetu ni več skupnega razumevanja tega globalnega izziva. »Pozornost in sredstva bogatejših partnerjev so bila preusmerjena, organizacije pa se ne odzivajo na potrebe in zahteve globalnega juga. Na stisko revnih se pozablja, velike sile pa so vpletene v svetovne spopade. To se mora spremeniti,« je dodala.

Zunanji ministri članic skupine Brics, ki jo sestavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, so medtem v četrtek ob začetku zasedanja vnovič pozvali k spremembi globalne ureditve v prid multipolarnemu svetu. Njihovemu srečanju bo konec avgusta v Johannesburgu sledil še vrh voditeljev skupine.

Kot je v četrtek sporočila Pandor, so vabilo k udeležbi na vrhu poslali vsem voditeljem članic Bricsa, tudi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Južna Afrika bi sicer morala kot članica Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Putina ob prihodu na njeno ozemlje pridržati in izročiti sodišču v Haagu, ki je zanj izdalo tiralico zaradi domnevnih vojnih zločinov v Ukrajini.

Pandor se glede postopka v primeru obiska Putina še ni opredelila. Sporočila je le, da vlada trenutno preučuje svoje pravne možnosti. Južna Afrika je sicer že leta 2015 zavrnila aretacijo in posledično predajo takratnega sudanskega predsednika Omarja al Baširja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.