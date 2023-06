V izjavi za javnost je Patti Smith zapisala, da komaj čaka, da nastopi v prihajajoči EPK.

»Ne morem si zamisliti boljšega imena za brezmejnost, kot je prav Rožna Dolina, ki združuje italijansko mesto Gorica in slovensko mesto Nova Gorica. Prihod v pokrajino, kjer so Pasolini, Kosovel in Rilke pisali svoje pesmi, je zame navdihujoč. Upam, da bom kmalu pisala poezijo in nastopala skupaj z vami. Se vidimo 5. oktobra! Gremo brezmejno, kako lep koncept... in Rožna Dolina, že kar čutim vonj po sožitju,« je še zapisala.

Nastop Patti Smith so na današnji novinarski konferenci napovedali predstavniki Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) in Evropske prestolnice kulture Nova Gorica in Gorica (GO! 2025) skupaj z županoma občin Gorica in Nova Gorica, Rodolfom Ziberno in Samom Turelom. EZTS GO koncert organizira v sodelovanju z Občino Gorica in Zenit Srl, s finančno pomočjo italijanske avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine.

Direktorica EZTS GO Romina Kocina, je povedala, da koncert Patti Smith predstavlja še en odličen rezultat sodelovanja med vsemi subjekti, ki delujejo na čezmejnem ozemlju ter izrazila pričakovanje, da bo koncert »epohalen«.

Goriški župan je poudaril, da »prihod Patti Smith v Gorico skupaj s prihodom skupine Editors predstavlja izjemen mednarodni korak naprej za GO! 2025 v skladu z željami območja, ki ima vse značilnosti in potencial, da postane epicenter tovrstnih dogodkov.«

Novogoriški župan je izrazil pričakovanje, da bosta obe Gorici v okviru pestrega koncertnega dogajanja in odmevnih dogodkov privabili številne obiskovalce in turiste. »Ozračje se ogreva in utrip obeh mest bo s kvalitetno koncertno, kulturno in turistično ponudbo kronan z naslovom Evropske prestolnice kulture 2025,« je dodal.

Nastop Patti Smith v toku priprav na Evropsko prestolnico kulture 2025 prinaša velike obete tudi za prihodnje programe. V sodelovanju s Cankarjevim domom in ZRC SAZU ekipa EPK 2025 že snuje veliko razstavo o punku, ki bo, kot pravi programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko, »vključila podobe, znanja in spomine na to pomembno uporniško obdobje iz Slovenije, Hrvaške in Italije,« so napovedali danes.

Smith se je kot glasbenica, vizualna umetnica, slikarka in pisateljica ter aktivistka vpisala v svetovno glasbeno zgodovino. Njena kariera je, ne glede na različnost žanrov, označena z besedami, kot so (samo)volja, upornost, kljubovalnost, pravičnost, resnicoljubnost. Najprej se je uveljavila kot pesnica.

Leta 1975 je izšel njen prvi glasbeni album Horses. Za svojo delo je Patti Smith prejela številna priznanja. Leta 2007 je bila sprejeta v Dvorano slavnih Rock and Rolla. Štirikrat je bila nominirana za nagradi grammy in zlati globus. Revija Rolling Stone jo je označila za 47. najboljšo izvajalko vseh časov. Leta 2010 je bila dobila prestižno National Book Award za knjižno uspešnico Pač mulca.

Leta 2015 je nastopila v ljubljanskih Križankah. Pred štirimi leti je nastopila na koncertu v Trstu, kjer je recitirala Srečka Kosovela. Kosovelov Majhen plašč sicer velja za njeno najljubšo pesem.