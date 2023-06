»Na primorski avtocesti smo od Vrhnike proti Ljubljani priča nevarnemu početju. Voznik menja pnevmatiko na prehitevalnem pasu,« so zapisali na twitter računu Promet.si in dodali, da je nastal daljši zastoj.

Nogomet sredi ceste

O različnih nenavadnih podvigih voznikov zlasti na avtocestah smo v preteklosti že pisali, sploh pa nas že od malega učijo, da cesta pač ni igrišče. Vozniki in potniki se malo preveč »sprostijo« zlasti v poletnih zastojih, ko si pretegnejo noge, se olajšajo v grmovju. »Sam sem videl, kako so iz avta vzeli žogo, otroci pa so po reševalnem pasu igrali nogomet,« je bil pred časom nad nevarnim početjem zgrožen Anže Albreht, reševalec, dolgoletni prostovoljni gasilec v PGD Dolnji Logatec in ustanovitelj Zavoda Reševalni pas. Eni se po cesti malo sprehodijo, drugi opravijo telefonski klic, tretji se skušajo nadihati svežega zraka. Ali pa si privoščijo cigareto. To je zelo nespametno, nekulturno in nevarno početje, saj je po zakonu v takih primerih treba ostati v vozilu. Tudi zato, da se lahko do morebitnih ponesrečenih hitro in brez težav prebijejo prvi posredovalci.

Predlani oktobra pa smo tudi na Dnevniku poročali o še hujšem početju treh najstnikov, od katerih je eden za fotografijo (in všečke!) legel na vozni pas gorenjske avtoceste. Policisti znakov kaznivega dejanja niso ugotovili, so pa našli elemente prometnega prekrška – hoja po avtocesti. »Ker pa proti otrokom prekrškovnega postopka ni mogoče voditi, bo o njihovem početju obveščen pristojni center za socialno delo,« so takrat sporočili iz PU Kranj.