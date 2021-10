Prejšnji teden je Dars objavil posnetek nadzorne kamere na avtocesti na Jesenicah blizu športne dvorane Podmežakla, ki so posnele nezaslišan, zlasti pa izjemno nevaren prizor: trije fantje so se sprehajali ob robu avtoceste, nakar se eden od njih sprehodi do sredine ceste, se vrne, kolegu izroči telefon, gre spet na sredino ceste, kjer se uleže na tla in čaka, da ga kolega posname s telefonom. Nekaj trenutkov pozneje, ko so fantje spet ob robu ceste, mimo pridrvi avto…

Video si oglejte tukaj.

Preberite še:

Za “nepozabno” fotografijo ležal sredi ceste

Mlajši od 14 let

Gorenjski policisti so preverjanje v tem primeru zaključili in sporočili, da so bili vsi trije mlajši od štirinajst let. »Na avtocesto so vstopili skozi prehod do bencinskega servisa na Spodnjem Plavžu. Na območju je bila tisti čas stoječa kolona, a so fantje hodili in se zadrževali tudi na delu avtoceste, kjer kolone ni več bilo,« je sporočil Bojan Kos s PU Kranj. Policisti znakov kaznivega dejanja niso ugotovili, so pa našli elemente prometnega prekrška – hoja po avtocesti. »Ker pa proti otrokom prekrškovnega postopka ni mogoče voditi, bo o njihovem početju obveščen pristojni center za socialno delo,« je še pojasnil Kos. Policisti so govorili s starši otrok in jih opozorili na ustrezno skrb zanje. So pa še enkrat poudarili, da je tako početje izjemno nevarno, prepovedano in vpliva na varnost v širšem kontekstu.