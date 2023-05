Včeraj zvečer so se pred ljubljansko mestno hišo zbrali zagovorniki pravic živali. Na dogodku Proti pokolu nutrij: Protestno branje so protestniki v prvi vrsti izrazili nasprotovanje napovedanemu izlovu nutrij v krajinskem parku Ljubljansko barje. Opozorili so na dejstvo, da nutrije izvirajo s krznarskih farm in so zato »rezultat in odvod živalskoindustrijskega kompleksa«, kot so se organizatorji izrazili v vabilu. Po njihovem mnenju se ekosistemi ves čas spreminjajo in človek že tako preveč posega vanje.

Odgovornost do živali

»Protestno branje proti poboju barjanskih nutrij smo organizirali, ker menimo, da je nujno izraziti nestrinjanje civilne družbe s specističnimi politikami, ki omogočajo, da človek 'upravlja' in presoja (ne)koristnost in (ne)upravičenost bivanja neljudi, kljub dejstvu, da je odgovoren za šesto množično izumiranje vrst, ki se pravkar dogaja in pomeni absolutno največjo grožnjo ekosistemom, drugim vrstam in okolju,« nam je sporočila Anja Radaljac s spletnega medija Animot, ki je z organizacijami ZaŽivali!, Animal Angels in Lajka med pobudniki dogodka. Protest je bil organiziran v obliki odprtega mikrofona, ki omogoča vsakemu udeležencu, da izrazi svoje mnenje na artikuliran in slišen način. Dogodek ni bil namenjen izključno nasprotovanju aktualni politiki do nutrij, ampak spodbujanju in ozaveščanju o naši odgovornosti za dobrobit živali. »Na primeru nutrij je nujno začeti vpeljevati prakse – tujina pozna marsikatero bolj etično sprejemljivo prakso reševanja sorodnih problemov – ki pripoznavajo našo lastno odgovornost za nastalo stanje, ki odgovornosti ne prelagajo na druga bitja in ki drugim bitjem omogočajo vsaj osnovno zaščito njihovih življenj,« je še dodala pobudnica.

Peticija proti izlovu nutrij Načrtovani izlov nutrij se bo na osnovi odločbe ministrstva za kmetijstvo izvajal izključno na območju krajinskega parka Ljubljansko barje. Peticijo, ki nasprotuje načrtovanemu ukrepu, je do včeraj podpisalo že več kot 23.000 ljudi. Območje mestne občine Ljubljana v ukrep ni vključeno.