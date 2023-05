Nutrije, radi vas imamo

Med epidemijo je marsikateri Ljubljančan storil nedopusten prekršek: v pomanjkanju kakršnih koli stikov z živimi bitji je med sprehodom ob Ljubljanici na bregove zmetal malce odpadne solate in se nasmihal ob nutrijah, ki so nemudoma priracale do hrane in se mastile. To je prekršek, saj je hranjenje nutrij (in golobov!) v Ljubljani prepovedano. Ob tem večina meščanov niti ni vedela, da so nutrije, ti simpatični oranžnozobi glodalci, ki v času pomanjkanja jedo tudi svoje kakce, v resnici invazivna tujerodna vrsta, ki je v Sloveniji že skoraj 20 let celo lovna vrsta, saj se šteje med divjad. Urbana legenda celo pravi, da je golaž iz nutrij precej okusen.