Do 9. ure so po poročanju srbske radiotelevizije RTS obvestila o podtaknjenih bombah prejele šole v Beogradu, Čačku, Gornjem Milanovcu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Novem Sadu, Subotici in Apatinu. Učence šol, ki so prejele grožnje, so evakuirali, policisti pa opravljajo preglede na terenu in ugotavljajo, ali gre za lažne prijave. Po poročanju RTS so v Kragujevcu, Novem Sadu in Novem Pazarju že potrdili, da je šlo za lažne prijave.

To je že tretji primer množičnih groženj s podtaknjenimi bombami v zadnjih dveh tednih, poročajo srbski mediji. 17. maja so jih v Beogradu prejeli več kot sto, 23. maja pa so obvestila o podtaknjenih bombah dobili v več šolah v Novem sadu.

O množičnih grožnjah s podtaknjenimi bombami iz Srbije poročajo po strelskem pohodu 13-letnega učenca v beograjski osnovni šoli 3. maja, v katerem je bilo ubitih deset ljudi.