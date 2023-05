Na različnih pokopališčih v Beogradu so danes pokopali pet žrtev sredinega strelskega pohoda v osnovni šoli Vladislav Ribnikar – štiri učenke in varnostnika šole, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Dve deklici so pokopali na Novem pokopališču v središču Beograda. Na pogrebu je bilo veliko ljudi, tudi sorodniki in prijatelji obeh deklic ter ravnateljica šole. Eno od deklic so pokopali na novobežanijskem pokopališču, kjer se je prav tako zbralo veliko ljudi, njeni sošolci pa so v nebo spustili bele balone.

Na Centralnem pokopališču so v prisotnosti številnih družinskih članov, sorodnikov in prijateljev pokopali še eno od umrlih deklic. Duhovnik, ki je vodil pogreb, je razkril, da se je hrabro postavila med morilca in druge otroke, s čimer jim je dala čas, da se rešijo.

Na pokopališču Lešće pa so pokopali varnostnika šole, 53-letnega Dragana Vlahovića. Pogreba se je prav tako udeležilo veliko število ljudi – njegovih sorodnikov, prijateljev, sosedov, pa tudi učencev, ki so na pogrebu prebrali poslovilno pismo.

V Srbiji do nedelje poteka tridnevno žalovanje, ki ga je vlada razglasila zaradi tragedije, ki se je v sredo zgodila na osnovni šoli Vladislav Ribnikar v beograjski četrti Vračar. 13-letni učenec je ubil devet ljudi, od tega osem učencev, še sedem pa jih je ranil.

Ob tem je danes potekal pogreb tudi za pet žrtev pokola v vasi Malo Orašje v bližini Smedereva. V cerkvi v Malem Orašju se je zbralo veliko število družinskih članov žrtev, sorodnikov in več sto krajanov, poroča Tanjug.

Do napada je prišlo v četrtek pozno zvečer, ko je 20-letni mladenič v treh vaseh blizu Mladenovca iz vozečega vozila streljal z avtomatsko puško ter ubil osem ljudi. Danes je na zaslišanju priznal, da je v vasi Malo Orašje s strelnim orožjem ubil pet ljudi, nato pa še tri ljudi v vasi Dubona pri Mladenovcu.