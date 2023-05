Austral je Renaultov hibridni družinski športni terenec (SUV), ki je v ponudbi tega francoskega podjetja nadomestil kadjarja. Austral, ali po domače južnjak, je navzven, zlasti od spredaj, zapeljiv s svojimi dinamičnimi linijami, kot se za SUV spodobi, pa izžareva tudi moč. V mestu se obnaša uglajeno, natančno, z odličnim obračalnim krogom, ki postane naravnost izjemen z doplačilom sicer zajetnih 1500 evrov za sistem 4control. Ta omogoča premik kota zadnjih koles med zavojem, kar včasih ustvari vtis, kot bi se avto obrnil skoraj na mestu. Nekaj pove tudi podatek, da ima avto z do konca navito nastavitvijo boljši obračalni krog od občutno manjšega clia.

Na ovinkasti cesti je zabaven in hkrati zanesljiv. Na avtocesti se prav tako znajde. Po drugi strani pa je tudi nekoliko muhav. Že na avtocesti zna pokazati rahlo nezainteresiranost ob pospeševanju z bencinskim motorjem. Hkrati pa daje vozniku mešane občutke med vožnjo. Medtem ko na avtocesti zakrije hitrost, imamo pri vožnji z mestno hitrostjo prepogosto občutek, da smo prehitri. Ko se med vožnjo vklapja električni motor, je tih in miren, zato je človek kar razočaran, ko preklopi na bencinski motor in se prične vozilo malenkost tresti, motor pa da tudi nekaj zvoka od sebe. Sicer nič nenavadnega, a velik kontrast karakterja v istem telesu.

Muhast zna biti tudi na parkirišču. Ob menjanju smeri vožnje pri parkiranju ali speljevanju smo večkrat opazili, da je austral nekoliko zdrsel v napačno smer, preden je speljal. Nič usodnega, je pa občutek v tesnih nišah lahko malce neprijeten. Že zaradi samega dizajna avtomobila pa je preglednost slaba. Zaradi obilnosti stebrička vetrobranskega stekla zna biti voznik v določenih situacijah negotov tudi med zavijanji na manj preglednem križišču. Na testu smo imeli najvišji športni paket opreme. To se pozna. Ko smo sedli v vozilo, smo dobili občutek vstopa v kompaktno osebno vesoljsko ladjo. Zelo futuristično, a elegantno. Z okusom in izbranimi materiali. Na prednjih sedežih avto sicer ne deluje strašno prostoren. Sedeži in dvignjeno odlagališče za roko, z masivnim ohišjem predalov med sprednjima sedežema, ustvarjajo vtis, da je voznik stisnjen v topel objem avtomobila. Čisto drugačna izkušnja je zadaj. Tudi zaradi dizajna sprednjih sedežev, ki so na hrbtni strani nekoliko vdrti navznoter, kar zadnjim sopotnikom ponudi dodatnih nekaj centimetrov prostora. Enostaven trik, vpliv na vtis prostornosti pa je zelo dober. Hkrati je zadnja klop tudi premična na račun prljažnika. Dodatno k vtisu prostornosti na zadnjih sedežih prispeva panoramsko strešno okno, ki se na notranji strani lahko zakrije ali odkrije. Voznik ga niti ne opazi. Doplačilo zanj znaša 800 evrov. Čisto zadaj v prtljažniku najdemo prostor za največ 555 litrov. S položenimi zadnjimi sedeži to naraste na 1525 litrov.

Že v izhodiščni različici sta v avto vgrajena dva velika zaslona. Med voznikom in sovoznikom sedi tablica z diagonalo 23 centimetrov, za volanom pa je še razpotegnjeni voznikov zaslon z diagonalo 30 centimetrov. Tablica je zelo odzivna. Med tipkanjem nismo imeli težav. Tudi glasba s povezanega telefona se začne predvajati skoraj takoj. Posrečen je tudi zaslon, ki neposredno na vetrobransko steklo projicira podatke o hitrosti, omejitvah, napotke za smer... Stane dodatnih 600 evrov in izniči potrebo po voznikovem zaslonu. Veseli nas, da je Renault ohranil gumbe za klimo, ki ti dejansko omogočajo nastavljati stvari. So pa po drugi strani z gumbi in ročkami v celotnem vozilu morda celo pretiravali. Okoli volana vlada prava zmešnjava, tako da človek, ki še ni čisto na ti z vozilom, včasih niti ne najde pravilne ročke. Ko se spoznaš z vsemi skritimi triki, zadeva postane kar intuitivna in priročna. Odlagalnih površin je v avtomobilu dovolj, čeprav ni govora o kakšnih presežkih. Zadosti je tudi priložnosti za polnjenje naprav. Dva USB-C vhoda spredaj, dva zadaj in spredaj še vtič za 12 voltov.

Austral z dolžinsko mero 4,51 metra je v teoriji morda res družinski SUV. Za optimalno izpolnjevanje te naloge ga nekoliko nazaj drži zlasti prostornina prtljažnika. Zares družinski postane šele s strešnim kovčkom, v rokah družine z nekoliko starešjimi otroki ali pa v rokah družine z zelo premišljenim pristopom do pakiranja za dopuste. Ampak to je tisti dolgočasni del. Morda je celo bolj pomembno, da je avto zelo zabavno voziti. Zlasti v mestu. K fini izkušnji pa pripomore še dizajn notranjosti in izbor materialov ter večinoma tudi vse bogastvo funkcij. Res je, da v njem v teoriji lahko prevažate družino. Predvsem boste radi prevažali sebe. Predpogoj pa je, da imate na računu 41.400 evrov.