Vandecasteele je bil v Iranu zaprt od februarja lani. Obsojen je bil na 40 let zapora in 74 udarcev z bičem zaradi domnevnega pranja denarja in vohunjenja v sodelovanju z ZDA. Belgijska zunanja ministrica Hadja Lahbib je danes na Twitterju sporočila, da je bila njegova izpustitev plod »15 mesecev intenzivne in diskretne diplomacije«.

»Olivier je 455 dni preživel v zaporu v Teheranu v neznosnih razmerah. Nedolžen,« pa je dejal de Croo in pojasnil, da je bilo življenje humanitarnega delavca zanj vedno na prvem mestu. »To je odgovornost, ki sem jo prevzel in jo sprejemam. V Belgiji nikogar ne zapustimo,« je še dodal.

Omansko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je pomagalo pri sklenitvi »dogovora o izmenjavi« in da je Iranec, ki je bil pridržan v Belgiji, na poti v Teheran.

Medtem so iz iranske prestolnice sporočili, da je osvobojeni Iranec diplomat Asadolah Asadi, ki je bil zaprt, ker naj bi sodeloval pri načrtovanju bombnega napada na shod iranske opozicije v Parizu leta 2018. Sodišče v belgijskem Antwerpnu ga je leta 2021 obsodilo na 20 let zapora.

Izpustitev Asadija je kasneje na Twitterju potrdil tudi iranski zunanji minister Husein Amir Abdolahjan. Zapisal je, da je »nedolžni diplomat« na poti v domovino, in se zahvalil Omanu za posredovanje.

Belgija in Iran sta julija lani sklenili sporazum o izmenjavi zapornikov. Belgijska opozicija ga je kritizirala, češ da je »ukrojen po meri« za izpustitev Asadija in da bo Teheran sporazum izkoristil za pridržanje belgijskih državljanov ter jih nato uporabil kot pogajalske žetone za izpustitev iranskih agentov. Sporazumu so ostro nasprotovale tudi iranske skupine v izgnanstvu.