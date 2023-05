»Dovolj je imel nemškega vremena ali pa ga je kriza srednjih let gnala v novo pustolovščino,« pripoveduje njegova hči Gazelle o tem, kako so pristali v Los Angelesu. Kmalu po selitvi je slišal za Združenje kraljevine Iran, ki se zavzema za zamenjavo režima v Iranu in zagovarja ločitev vere od države, pozneje je postal njegov predsednik. Ustanovil je spletno stran tondar.org in leta 2007 radijsko postajo z enakim imenom. Njegova hči pravi, da si je takrat podpisal smrtno obsodbo. Že poleti 2009 ga je policija posvarila, da je njegovo življenje v nevarnosti, ameriška televizija CNN pa je poročala, da se je policiji predal človek, ki mu je bilo naročeno, naj s kombijem povozi Sharmahda. Policija mu je svetovala, naj ne zapušča Združenih držav. A leta 2020 je družini zmanjkovalo denarja in Sharmahd je našel stranke v Indiji, zato se je kljub opozorilom odpravil na pot, s katere se ni več vrnil. V Dubaju so ga ugrabili pripadniki iranske tajne službe, ga odpeljali v Iran in obsodili na smrt. Sharmahd je tudi nemški državljan in njegova hči Gazelle je dosegla, da so se nemška diplomacija in politiki zavzeli za njegovo osvoboditev, a doslej brez uspeha.