31-letnega Gershkovicha so priprli konec marca, ko je poročal iz Jekaterinburga. Ruska obveščevalna služba FSB ga je nato v začetku aprila obtožila vohunjenja v interesu ZDA. Novinar vse obtožbe odločno zanika in trdi, da je v Rusiji opravljal novinarsko delo. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 20 let zapora.

Po navedbah AFP, ki se sklicuje na moskovsko sodišče Lefortovo, naj bi se obramba pritožila na torkovo odločitev sodišča, da Gershkovichu podaljša pripor za tri mesece, in sicer do 30. avgusta.

ZDA so po novinarjevem prijetju večkrat pozvale k njegovi izpustitvi, njegov primer pa so označile za resno kršitev medijskih svoboščin. Veleposlanica ZDA v Rusiji Lynne Tracy je Gershkovicha sredi aprila obiskala in ocenila, da je dobrega zdravja.

Pred tem so ruske oblasti novinarju zavrnile dva konzularna obiska s pojasnilom, da gre za povračilni ukrep, ker so ZDA v preteklosti na potovanju ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova na sedež Združenih narodov več ruskim novinarjev zavrnile izdajo vizumov.

Gershkovich je sicer prvi tuji novinar, ki so ga v Rusiji po razpadu Sovjetske zveze aretirali zaradi domnevnega vohunjenja. Trenutno je zaprt v moskovskem zaporu Lefortovo.