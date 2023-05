Danes bo po pisanju srbskih medijev, ki so blizu predsedniku Aleksandru Vučiću, v Beogradu potekal »najbolj množični shod v zgodovini Srbije«. Organizira ga vladajoča Srbska napredna stranka (SNS), očitno kot protiutež protestom proti nasilju, na katerih se zadnje sobote zbere veliko število Srbov, ki so proti Vučićevemu vladanju. Protesti so se rodili kot odgovor na strelska pohoda, med katerima sta v začetku maja 13- in 21-letnik ubila 18 ljudi.

Četrti shod opozicije

Tako bo spet jutri, ko bodo protestniki obkolili stavbo Radiotelevizije Srbije (RTS) z zahtevo, da odstopi svet za regulacijo elektronskih medijev (REM), ker naj bi ta dovoljeval kulturo nasilja in vladno manipuliranje z mediji. »Gre za mirno zborovanje proevropske opozicije, na katerem skrajna desnica ne sodeluje, ker meni, da za to ni čas. Zahteve sobotnega zborovanja pa bodo enake kot na prejšnjih treh: zamenjava sveta REM, odvzem nacionalne frekvence postajama TV Pink in TV Hepi, ki da širita kulturo nasilja, možnost opozicije, da nastopa na RTS, in zamenjava notranjega ministra Bratislava Gašića. Izpolnjena pa je že zahteva po posebni seji nacionalne skupščine o varnostni situaciji v državi,« je za Dnevnik dejal profesor beograjske pravne fakultete Bogoljub Milosavljević.

S pritiski in z 2200 avtobusi v podporo Vučiću

Oblast, zbrana okoli Vučića, je zdaj tudi tarča kritik, da ljudi sili k udeležbi na današnjem provladnem zborovanju v Beogradu. »Takšnih pritiskov na ljudi še ni bilo,« je dejal predsednik združenih sindikatov Sloga Željko Veselinović in povedal, da se to med drugim dogaja v zdravstvenih ustanovah, komunalnih podjetjih in davčni službi. »Poleg tega mora vsak zasebnik na shod pripeljati določeno število ljudi, spravili pa so se tudi na športne klube in različna združenja,« je dejal Veselinović za srbsko televizijo N1, ki je eden redkih neodvisnih medijev v Srbiji. Oblasti trdijo, da nikogar ne silijo sodelovati na današnjem shodu.

Po pisanju portala Nova.rs bodo organizatorji uporabili 2200 avtobusov, ki naj bi ljudi na današnji shod pripeljali ne le z vseh koncev Srbije, ampak tudi s severa Kosova, iz Republike Srbske in Severne Makedonije, kjer je prav tako srbska manjšina. Na shod bosta prišla tudi predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in voditeljica tamkajšnje opozicije Jelena Trivić. Srbske oblasti poudarjajo, da bo šlo za »zborovanje miru in upanja«, na katerem se bo Vučić »z državljani pogovarjal o vseh problemih«. Vprašanje sicer je, kako naj bi se ob predvideni množični udeležbi tak dialog zgodil v praksi, se pa oblast želi s takšno utemeljitvijo verjetno otresti očitkov, da je shod zgolj odgovor na množične opozicijske proteste.

Srbski opozicijski analitik Nedim Sejdinović je za črnogorski časopis Vijesti takole komentiral petkov vladni shod: »To bo zborovanje za Vučićevo osebno promocijo in poskus, da se njegovi oblasti vrne legitimnost, ki jo je izgubil. Državljani pa bodo samo neke vrste okras v politični gledališki predstavi.«

Kot pišejo Vijesti, se Vučić in velik del vodstva njegove SNS zdaj zavzemata za predčasne volitve, s katerimi bi končali sedanjo krizo. Ankete kažejo, da bi spet zmagala SNS. Vendarle Sejdinović meni, da ima opozicija zdaj priložnost, ker je mobilizirala državljane. »Volitve so veliko tveganje za opozicijo, a mislim, da samo malo manjše za oblast,« je dejal.

Procesija na dan beograjske slave

Že sinoči, na dan, ko ima Beograd svojo slavo na dan Kristusovega vnebohoda, pa je pod vodstvom patriarha Porfirija potekala velika procesija srbske pravoslavne cerkve. Ta je pred nekaj dnevi pozvala ravnatelje osnovnih in srednjih šol, naj pripeljejo učitelje in učence na »odrešenjsko procesijo«, ki naj bi bila namenjena predvsem mladim, »njihovi povezanosti in medsebojni slogi«. Vsi, ki bodo prišli, naj bi molili »za mirno in blagoslovljeno življenje naših otrok«. Nekateri iz opozicije pa so kritični do Porfirija, ker se ne udeležuje opozicijskih protestov proti nasilju.