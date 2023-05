Avgusta 2021 so začele veljati spremembe zakona o pravilih cestnega prometa, ena od njih je uzakonila nov prometni znak za zavijanje desno pri rdeči luči. Prvo tako zeleno puščico so še isti mesec postavili v Stanežičah v Ljubljani. Direkcija RS za infrastrukturo je potem v letu dni od uveljavitve sprememb postavila še pet takih znakov, a so tistega v Metliki, kjer se je izkazalo, da je nova ureditev nevarna za pešce, odstranili. V zadnjem letu niso postavili niti enega takega znaka na cestah v upravljanju države.

»Tovrstna prometna ureditev zahteva upoštevanje številnih dejavnikov, od števila in hitrosti vozil, preglednosti, predvsem pa prisotnosti ranljivejših skupin, kot so pešci, šolarji in kolesarji ter osebe z omejeno mobilnostjo. Slednje se tudi pri novih predlogih lokacij vse preveč zanemarja, saj lahko vozniki med zavijanjem desno pri rdeči luči na semaforju spregledajo pešca ali kolesarja. Pogosta napaka voznikov je tudi, da ne preverijo, ali je smer sploh prosta,« na pasti tega pravila opozarjajo na direkciji za infrastrukturo.

Deset v Ljubljani

Znak za zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju lahko postavijo tudi lokalne oblasti. Lani so jih v mestni občini Ljubljana postavili pet, in sicer pri Sneberjah, pred predorom pod Gradom, v križišču Barjanske in Ceste dveh cesarjev, v križišču Barjanske in Riharjeve ter pri izvozu iz nakupovalnega središča Rudnik. Očitno ljubljanske izkušnje s tako prometno ureditvijo niso slabe, tako da so pred kratkim postavili še pet novih zelenih puščic, in sicer za zavijanje z Vodovodne na Slovenčevo cesto, za zavijanje s Podutiške na Ulico bratov Babnik, pa z Jamove na Koprsko, s Kopne poti oziroma avtocestnega nadvoza na Clevelandsko ulico in za zavijanje s servisne ceste med Slovenčevo in Saveljsko na Saveljsko ulico.

Tudi na občini se zavedajo pasti, ki jih prinaša zelena puščica: »Namen ukrepa je povečati pretočnost v cestnem prometu, vendar ob dodatni pozornosti voznikov na prisotnost pešcev in kolesarjev. Veliko voznikov, ki zapeljejo skozi rdečo luč na semaforju s tablo z zeleno puščico, se namreč ne prepriča dovolj dobro, da ni na poti nikogar drugega.«

Policija: brez posebnosti

Pa je v teh križiščih res tudi kaj več nesreč? Policija statistično ne vodi podatkov o posameznih ljubljanskih križiščih, na splošno pa ugotavlja, da se varnost v takšnih križiščih ni poslabšala. »Na območju ljubljanske policijske uprave ne zaznavamo povečanega števila nesreč v križiščih z dodatno zeleno puščico. Opažamo, da so se vozniki prilagodili in osvojili nov prometni znak, tako da na cesti ne zaznavamo več težav, ki so se pojavile ob uvedbi nove prometne signalizacije. Prav tako doslej zaradi morebitnih nepravilnosti nismo podali predlogov za spremembo prometne signalizacije,« je sporočil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Na občini pa so opozorili na drug problem. Namreč, veliko voznikov je (še vedno) prepričanih, da morajo pri zeleni puščici zaviti desno v vsakem primeru. In potem pride do primera, ko voznik, ki se mu zavijanje ne zdi varno, pač stoji v križišču, drugi za njim pa ga ves nestrpen priganja, češ, zakaj ne spelješ. Gre za povsem napačno ravnanje. »Poudarjamo, da ti znaki omogočajo oziroma dovoljujejo, da se križišče prevozi ob rdeči luči, ni pa to zahtevano. Odločitev naj sprejme vsak sam po tehtnem premisleku in oceni okoliščin v danem trenutku. Poudarjamo, da mora voznik prepustiti prednost pešcem in kolesarjem na prehodu,« pojasnjujejo na občini.

Na lokalnih cestah malo zelenih puščic V Kranju imajo le eno križišče opremljeno z znakom za zavijanje pri rdeči luči (na Laborah), pa še to na državni cesti. Nekaj predlogov za druga križišča so sicer imeli, a se je izkazalo, da so vsa, ki imajo tudi kolesarsko stezo, za tako rešitev neprimerna. Podobno je v Celju, kjer menijo, da bi »zaradi minimalnega povečanja pretočnosti motornega prometa okrnili varnost pešcev in kolesarjev«. Tudi edino koprsko križišče, ki je v pristojnosti občine, ni primerno za zeleno puščico.

V Novem mestu pa jih kar mrgoli Zanimivo, ampak v Novem mestu imajo 17 semaforiziranih križišč in v štirih imajo postavljenih kar deset znakov za zavijanje desno pri rdeči luči. »Takoj ob uveljavitvi tega cestnega pravila smo zasledovali predvsem varnostni vidik, zato zavijanje desno pri rdeči luči ni omogočeno pri vključevanju s stranskih cest na manj pregledne in praviloma hitrejše državne ceste. Izkušnje kažejo, da se je pretočnost izboljšala, opažamo pa, da je potrebno dodatno ozaveščanje voznikov za večjo pozornost pri vožnji v rdečo ob zeleni puščici,« so sporočili z mestne občine Novo mesto.

