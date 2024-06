Cristiano Ronaldo je z dvema zadetkoma na generalkah pred evropskim prvenstvom poskrbel, da naslovnice časopisov ne pišejo zgolj o njegovih novih mejnikih, ki jih bo postavil na evropskem prvenstvu v Nemčiji, temveč tudi o njegovi odličnosti.

Napadalec savdskega Al Nassra bo proti Turčiji na evropskih prvenstvih 26. stopil na zelenico, pri 39 letih in štirih mesecih pa je drugi najstarejši nogometaš, ki tekmuje v Nemčiji. Več let je dopolnil le reprezentančni soigralec Pepe, ki je starejši slabi dve leti. Če bo Pepe na EP stopil na igrišče, bo postal najstarejši nogometaš v zgodovini evropskih prvenstev.

Evropski prvak iz leta 2016 je imel v zadnjih letih turbulentno reprezentančno kariero. Nogometna javnost se je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju spraševala, ali si še zasluži dres portugalske reprezentance. Ronalda je namreč v osmini finala v začetni enajsterici zamenjal Goncalo Ramos, ki je zabil tri gole, Portugalska pa se je z visoko zmago s 6:1 proti Švici uvrstila v četrtfinale. Tedanji selektor Fernando Santos zvezdnika ni uvrstil v začetno enajsterico tudi v četrtfinalu proti Maroku, eksperiment pa se ni obrestoval. Portugalska je namreč izgubila z 0:1. Povrhu je imel Ronaldo predlani v Manchestru Unitedu tudi negotovo klubsko prihodnost.

»Vsaka tekma po 35. letu je privilegij«

S prestopom v Savdsko Arabijo se Ronaldo ni več pojavljal na evropskih naslovnicah. Ker se je vselej odzval reprezentančnemu vabilu, se je lahko na tekmah v Evropi v resničnem življenju, ne le na spletnih platformah, prepričal, kako priljubljen je.

V tem času (marca letos) je bil prvič tudi v Sloveniji, kjer je nekaj dni vladala prava »ronaldomanija«, a zvezdnik se v Ljubljani ni izkazal. Slovenija je omenjeni dvoboj dobila z 2:0, Ronaldo pa se je bolj pritoževal nad sojenjem, kot se spogledoval z zadetkom.

Kot kaže, je v zadnjih tednih znova našel pravo formo, kar je dokazal na prijateljski tekmi pred odhodom na mundial, ko je dosegel evrogol proti Irski. Ronaldo je spomnil na stare čase ter navdušil selektorja Roberta Martineza.

»Recept, da sem uspešen v tem, kar počnem, je, da sem odlično psihološko in fizično pripravljen. To mi omogoča, da lahko dosegam zadetke v klubskem in reprezentančnem nogometu. Igranje za reprezentanco je zame sveta stvar, zato bom storil vse, da se izkažem. Ker sem v nogomet zaljubljen, je zame vsaka tekma nekaj posebnega,« odgovarja Cristiano Ronaldo ter dodaja: »Veliko svojih najlepših let sem igral pri Realu iz Madrida, zato sem veliko bral španske medije. Pravijo, da je vsaka tekma po 35. letu privilegij. Jaz sem mejo krepko prestopil in se sem se pripravljen še naprej truditi za uspešno nadaljevanje športne poti.«