»Posojilo ni nikoli niti za kanček spremenilo našega stališča in idej o geopolitiki,« je Le Pen povedala članom preiskovalnega odbora v nacionalni skupščini v Parizu. Pojasnila je, da se je bila na rusko banko prisiljenja obrniti, ker francoske stranki posojila niso želele dati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob tem je poudarila, da je posojilo prejela od banke in ne od ruskega predsednika Vladimirja Putina. »Z njim me nič ne povezuje,« je še dodala.

Stranka Nacionalni zbor je leta 2014 prejela devet milijonov evrov vredno posojilo pri rusko-češki banki. Razkritje ruskega posojila je že takrat spričo zaostrenih odnosov med Rusijo in Zahodom zaradi ukrajinske krize dvignilo nemalo prahu tako v francoski kot evropski javnosti.

Kritike na račun posojila in povezav z Rusijo so Le Penovo spremljale tudi na lanskih francoskih predsedniških volitvah. Predsednik Emmanuel Macron jo je namreč večkrat obtožil, da je odvisna od Putina in ruskih oblasti. Očital ji je, da zaradi te finančne odvisnosti kot predsednica države ne bi mogla zastopati interesov Francije, saj so interesi nje in stranke povezani z Rusijo.

Številni francoski mediji so medtem kritizirali današnje zaslišanje Le Pen pred preiskovalnim odborom. Spomnili so, da je odbor ustanovila njena stranka in ga zadolžila, da preuči ne le njeno posojilo od ruske banke, ampak tudi morebitna vmešavanja drugih držav v francosko politiko. V luči tega so mediji opozorili, da bi zaslišanje lahko bil zgolj poskus pristranskega prikaza dogajanja.